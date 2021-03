Le piante non sono solo dei semplici oggetti di arredamento in un appartamento. Queste, infatti, possiedono un’infinità di qualità che possono aiutare la nostra salute. Nel nostro precedente articolo “La pianta da avere in casa che aiuta a respirare meglio e che ha bisogno di poca luce”, avevamo già indicato una pianta perfetta da avere nel nostro appartamento. E oggi vogliamo approfondire l’argomento, per permettere a tutti di avere una scelta più ampia. Perciò, vediamo qual è la pianta che purifica l’aria della stanza e che donerà alla nostra casa un aspetto orientale da invidiare.

La Liriope spicata, una pianta perfetta per la nostra casa

La Liriope spicata è facilmente distinguibile da tutte le altre piante per le sue foglie sempreverdi e per i suoi fiori. Questi ultimi, infatti, sembrano dei grappoli lunghi e colorati che donano un aspetto elegantissimo a questa pianta. Tipica dell’Oriente, ha origine in Cina e Vietnam. La bellezza della Liriope spicata, però, non risiede solo nel tratto orientale che dona al nostro appartamento per la sua eleganza. Questa pianta, infatti, è in grado di eliminare i batteri presenti nell’aria, aiutandoci a respirare meglio. Basterà sapere come prendersene cura.

Come far fiorire la Liriope spicata

All’inizio, sarà sufficiente riporre la pianta anche in un vaso non eccessivamente grande, ricordandosi però che le sue dimensioni cambieranno nel corso dei mesi. Inoltre, ricordiamoci sempre di collocarla in una stanza luminosa, dove possa godere, indirettamente, dei raggi del sole. Questa pianta è fantastica anche per la sua capacità di adattamento al clima. Non teme, infatti, né il freddo invernale, né tantomeno il caldo estivo. Per quanto riguarda l’annaffiatura, non dovremo preoccuparci troppo. Questa pianta non necessita di molta acqua. Dovremo solo offrirgliene un po’ di più durante l’estate, evitando i ristagni che si potrebbero venire a creare. Perciò, ecco la pianta che purifica l’aria della stanza e che donerà alla nostra casa un aspetto orientale da invidiare.