Se siamo dei veri amanti della piante dobbiamo assolutamente conoscere i siti dove fare gli acquisti giusti. È un po’ come fare shopping di vestiti. Si va sul brand che si desidera, si guarda la collezione e se c’è qualcosa di interessante lo si compra. Con le piante però non abbiamo il problema della taglia. E allora ecco 3 siti online dove comprare piante bellissime e originali per casa. E ovviamente una volta scelta la pianta questa arriverà a casa bella impacchettata.

Sui vari siti c’è anche scritto come bisogna prendersene cura. Quindi prima di acquistare una determinata pianta si può fare una valutazione e capire se è la pianta adatta per la nostra casa oppure no. Ad esempio se amiamo alla follia una pianta, che deve essere messa vicino a una finestra e deve ricevere luce diretta per 8 ore, ma la nostra casa ha la luce solo 4 ore, capiamo subito che quella pianta non fa al caso nostro. Oppure dobbiamo pensare alla presenza degli animali domestici. Perché ci sono alcune piante che non sono affatto amiche degli animali. E vediamo allora 3 siti online fantastici per acquistare piante.

Ecco 3 siti online dove comprare piante bellissime e originali per casa

Vediamo subito allora i tre magici siti per avere le piante direttamente a casa. Il primo sito è Colvin, veramente un bellissimo fioraio online. Qui è possibile trovare bouquet per casa, composizioni floreali, piante grandi, medie e piccole, e poi c’è la novità che ovviamente in questo periodo è “autunno”. Ma non finisce qui, perché Colvin dà anche possibilità di ricevere alcuni prodotti nello stesso giorno.

Usato tantissimo per mandare auguri a persone lontane o anche le proprie condoglianze è Interflora. Questo fioraio online ha moltissime proposte, dalle semplici rose rosse fino a particolari bonsai. Anche Interflora ha la spedizione express.

Altro sito è Lezio. Questo sito, oltre a vendere moltissime piante, propone anche dei bellissimi kit di piante. Ad esempio c’è il kit ever green e queste sono 4 piante sempre verdi. Oppure il kit orchidea o il kit verde tropicale e i kit sono tantissimi. In questo modo se non sappiamo come abbinare le piante lo fa Lezio per noi. Sul sito è possibile trovare anche dei vasi dalle forme più interessanti e pronti per arredare casa. E ovviamente anche Lezio ha il last minute, per consegnare regali in poco tempo.

