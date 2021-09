Avere un cane in casa è una vera e propria gioia. Questo animale, infatti, riesce a regalare delle emozioni uniche e indescrivibili. Avere un amico peloso al proprio fianco, possiamo dirlo, è una fortuna. E l’amore che è disposto a darci non ha eguali. Ma bisogna anche scegliere con accuratezza il cane da mettere nel proprio appartamento. Seguendo il suo carattere, potremo capire se abbiamo effettivamente la possibilità di regalargli la famiglia che merita. Ne avevamo già parlato in “Rivelata la razza di cane simpatica, docile e affettuosissima con tutta la famiglia, perfetta da avere in casa”. E anche nel nostro precedente articolo “La razza di cane perfetta per chi si vuole sentire sempre protetto e al sicuro”, avevamo fornito un consiglio molto simile.

Questa è la razza di cane che ci protegge e ci ama perfetta da avere in casa

Oggi vogliamo parlare di una razza perfetta soprattutto per coloro che non sono esattamente dei veri e propri esperti di cani. Si tratta del Griffone Belga, un simpaticissimo cane peloso che sarà pronto a entrare a far parte della nostra famiglia. Questo cane veniva usato come guardia dagli allevatori, quindi sicuramente si tratta di una razza che sa come difendere e proteggere il proprio padrone e la propria casa. La stazza è media, quindi non dovrebbe avere problemi a vivere in un appartamento e sarà ben felice di trascorrere il tempo con i membri della famiglia.

Ecco tutte le caratteristiche del Griffone Belga che dovremmo assolutamente conoscere

Il Griffone Belga ha una caratteristica particolare, che lo rende unico. È davvero legato al suo padrone. È vero, questo si dice di tutti i cani solitamente. Ma in questo caso, questo specifico tipo ha un attaccamento alla propria famiglia senza precedenti. Quindi, se non vogliamo ritrovarci bisogni in giro per casa o oggetti distrutti per dispetto, dobbiamo dargli particolari attenzioni. Si tratta comunque di un cane molto aperto e simpatico anche con gli estranei dopo essersi assicurato che non faranno del male al padrone. Ha bisogno, come ogni cane, di almeno mezz’ora di attività fisica al giorno e dimostrerà tutta la sua intelligenza e la sua voglia di fare sia fuori che dentro casa.

Perciò, ora sappiamo sicuramente di più del Griffone Belga. Questa è la razza di cane che ci protegge e ci ama perfetta da avere in casa! Se non siamo esperti, quindi, ma vogliamo aggiungere un membro alla nostra famiglia, sappiamo cosa fare.

