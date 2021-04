Rivelata la razza di cane simpatica, docile e affettuosissima con tutta la famiglia, perfetta da avere in casa

Prendere un cane in affidamento è sicuramente una scelta che va ponderata. Un amico a quattro zampe in casa, infatti, porta sicuramente gioia e allegria. Ma, al tempo stesso, bisogna educarlo e scegliere quello adatto alle nostre esigenze. Nel nostro precedente articolo “La razza di cane più dolce, simpatica e leale facilissima da addestrare”, avevamo già dato un consiglio in merito. E oggi vogliamo semplicemente evidenziarne un altro, indicando un cane perfetto da accogliere nel proprio appartamento. Infatti, finalmente è stata rivelata la razza di cane simpatica, docile e affettuosissima con la famiglia, perfetta da avere in casa. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il Japanese Chin, un cane regale al 100%

Il Japanese Chin è un vero e proprio cane regale. Infatti, almeno 20 esemplari di questo cane scorrazzavano allegri nel palazzo dell’imperatore Hiroito, che aveva un vero e proprio debole per questa razza. Questo cane arrivò anche alla Casa Bianca e perfino alla reggia inglese. Insomma, parliamo di un amico peloso di alto rango. E con un carattere davvero sorprendente!

Ecco come si comporta nel dettaglio Japanese Chin con la sua famiglia

La razza che stiamo presentando oggi è il cane da compagnia per eccellenza. Si tratta di un amico peloso che va d’accordo davvero con tutti. Ama i bambini e adora giocare con loro, emanando calore e allegria a più non posso. Inoltre, sin dal primo momento, si lega al suo padrone in modo viscerale. Prova per esso un amore incommensurabile e un senso di lealtà senza precedenti. Ama trascorrere il tempo con la sua famiglia, e si fa coccolare in qualsiasi occasione. Inoltre, ha delle caratteristiche davvero simpaticissime. Quando è contento, infatti, è solito emettere un soffio con il naso dopo aver trattenuto il respiro. In più, quando saluta, fa un verso che ricorda vagamente quello di un canarino, unendolo a dei movimenti velocissimi delle zampe posteriori, come se stesse ballando.

Bisogna stare attenti, però, a una sola cosa. Non dobbiamo mai viziarlo. Infatti, questa razza in particolar modo si abitua velocemente alle cose. Perciò, se lo faremo salire su un letto, da quel giorno lo considererà anche suo.

Dunque, ora è finalmente rivelata la razza di cane simpatica, docile e affettuosissima con la famiglia, perfetta da avere in casa.