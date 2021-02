Il nostro cane ha un linguaggio tutto suo. Il nostro amico peloso, infatti, non ha il dono della parola, ma cerca di farsi capire da noi come meglio può. I movimenti del suo corpo, i rumori che produce, le azioni che compie, sono tutti segnali di ciò che ci vuole dire. E come lui, sin da piccolo, impara la nostra lingua per rispondere ai comandi, è giusto che noi iniziamo a comprendere anche la sua. Perciò, iniziamo a capire come si muove per trasmetterci le sue emozioni e i suoi pensieri. E cerchiamo oggi di capire perché il cane apre le zampe e si mette a pancia in su per farsi coccolare.

Quando ci avviciniamo per fargli le coccole, si stende sulla schiena. Cosa vuol dire?

A tutti i padroni di cani è capitato almeno una volta di avvicinarsi al proprio cane per fargli qualche coccola e trovarlo sdraiato sulla schiena con la pancia all’aria. In realtà, dovremmo essere molto contenti di questo suo comportamento. Stendersi con la pancia all’aria e aspettare le nostre coccole indica una completa fiducia verso di noi. Ma non solo. Un tipo di atteggiamento del genere significa anche sottomissione. Quindi il nostro Fido ci sta dicendo che ci rispetta, ci vuole bene e che sa che non gli faremo del male. Ed ecco il perché il cane apre le zampe e si mette a pancia in su per farsi coccolare.

E quando il cane si mette a pancia in su anche se non lo stiamo coccolando?

Nel caso in cui il cane dovesse mettersi in questa posizione anche se non ci stiamo avvicinando a lui, è perché probabilmente si sente in colpa. Quando ha combinato un danno e si sente sgridato e giudicato, il nostro amico peloso avverte un forte senso di colpa. E il modo in cui ce lo dimostra, a volte, è sdraiandosi sulla schiena, ma questa volta con le zampe raccolte e non aperte. Non vuole coccole in questo momento. Sta solo facendo appello alla nostra misericordia, diventando indifeso davanti ai nostri occhi. È il suo modo per chiederci perdono.

Approfondimento

È incredibile cosa succede al cuore del nostro cane quando lo coccoliamo