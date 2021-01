La razza di cane perfetta per chi si vuole sentire sempre protetto e al sicuro

Molte persone vivono male la solitudine nella propria casa. E in tante, soprattutto, avvertono un senso di paura quando cala la notte e il loro appartamento appare vuoto. Infatti, è piuttosto comune l’aver timore di ladri o sconosciuti che possano mettere a repentaglio la nostra sicurezza. È per questo che per alcuni, avere un animale domestico è pressoché fondamentale. Un amico a quattro zampe, infatti, fa sentire sicuri e riesce a ridurre in modo evidente il terrore che qualcuno potrebbe provare in situazioni del genere. Per eliminare questo problema, quindi, vogliamo consigliare la razza di cane perfetta per chi si vuole sempre sentire protetto e al sicuro.

Mastino spagnolo, la storia

Da secoli il mastino spagnolo è collegato al mondo della pastorizia. Questa razza, infatti, era già presente addirittura nel 1273 nelle campagne dei contadini di Castiglia ed Extremadura e serviva soprattutto per controllare il bestiame e proteggere la casa dei padroni. Questo cane era amato però anche dai nobili, soprattutto per la sua ineguagliabile eleganza. Si trovano delle testimonianze di mastino spagnolo anche a fianco dei conquistadores europei.

Il carattere e le sue peculiarità

Non bisogna lasciarsi ingannare dalla stazza di questo cane. Il mastino spagnolo, infatti, è un vero e proprio cuore di panna. Con i padroni si dimostra affettuoso e attento, presente e obbediente. Con gli estranei, invece, il suo carattere tende a mutare, e questo cane potrebbe diventare fortemente diffidente, preferendo rimanere all’erta. Questo accade perché la sua caratteristica principale è quella di voler a tutti i costi proteggere il padrone e la sua famiglia. Difenderebbe il padrone a costo della sua stessa vita. Storicamente, come visto poco prima, questa razza è stata usata più volte per la difesa, e il mastino da anni ricopre il ruolo di guardiano. Per questo, quindi, è la razza di cane perfetta per chi vuole sentirsi sempre protetto e al sicuro.

Ci sono però delle note dolenti. Questo cane, infatti, è poco adatto agli anziani e ai bambini, soprattutto a causa della sua stazza. Involontariamente, infatti, potrebbe far male a queste categorie, non rendendosi conto della sua forza. Per questo motivo, sarebbe meglio sceglierlo solo in una casa con adulti, che sappiano come addestrarlo e controllarlo.

