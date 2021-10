Chi trova un amico trova un tesoro. E se questo amico, poi, è un dolcissimo cane, allora il tesoro è triplicato. Fido, infatti, dimostra un affetto e una lealtà che spesso sono rari. Quando abbiamo la fortuna di avere un amico peloso al nostro fianco che ci trasmette tutte queste emozioni positive, non possiamo far altro che apprezzarlo e ringraziarlo per tutto il suo amore. Proprio per il legame speciale che si instaura tra un padrone e un cane, però, bisogna avere degli accorgimenti importanti. Il primo fra tutti è la scelta stessa della razza. In base alle nostre esigenze e al nostro carattere, infatti, potremmo scegliere quella più adatta a noi per instaurare una convivenza piacevole e pacifica.

Questa è la meravigliosa razza di cane amorevole e protettiva perfetta anche per bambini che perde pochissimo pelo

Data l’importanza dell’argomento, è giusto conoscere diverse razze di cani, in modo da sapere quale possa essere la più adatta a noi e al nostro stile di vita. In questo modo, infatti, saremo certi di creare un ambiente amorevole e armonioso sia per noi che per il nostro Fido. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo già affrontato l’argomento, consigliando una razza che ci farà sentire protetti e al sicuro. Oppure, in un altro articolo, avevamo presentato un altro cane amorevole e affettuoso che vive bene in un appartamento. Oggi continuiamo la lista, concentrandoci su una razza davvero interessante. Stiamo parlando dell’American Hairless Terrier. Infatti, proprio questa è la meravigliosa razza di cane amorevole e protettiva perfetta anche per bambini che perde pochissimo pelo.

Le caratteristiche generali dell’American Hairless Terrier

Iniziamo presentando il carattere di questo vivace e dolcissimo cane. L’American Hairless Terrier adora passare il proprio tempo con il padrone, giocando e scoprendo sempre cose nuove. Si tratta di una razza nuova, che si può annoverare tra quelle da caccia. Dunque, vedremo come questo Fido sarà coraggioso in qualsiasi situazione e sempre pronto a proteggerci. L’American Hairless Terrier crea un legame molto profondo con la famiglia con cui vive e in particolar modo con i bambini, a cui dona amore incondizionato. Dobbiamo tenere in considerazione, però, che questa è una razza che soffre tantissimo la solitudine. Dunque, pensiamo a stare con lui il più tempo possibile se vogliamo renderlo felice. Per la sua voglia di fare e di girare in continuazione, questa razza è ideale per coloro che hanno un piccolo giardino in casa.

Inoltre, si tratta di un cane che perde pochissimo pelo e che sarà sempre pronto a nuove esperienze. Ovviamente, questa è la presentazione della razza con le sue caratteristiche generali. Non dimentichiamoci, però, che l’educazione che daremo al nostro cane sarà fondamentale. Infatti, in base a come ci rapporteremo con lui, il nostro Fido avrà un determinato atteggiamento e un certo tipo di comportamento.

