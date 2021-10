Qualche settimana fa scrivevamo un report su doValue dal titolo Il doppio massimo potrebbe creare una buona occasione di acquisto per un titolo azionario che è ritornato all’utile. Avevamo notato, infatti, che la tendenza in corso era ribassista, grazie anche a un segnale di vendita dello Swing Indicator. Tuttavia, non sembrava avere la forza giusta per accelerare. Facevamo, quindi, notare che le quotazioni erano a contatto con il primo ostacolo lungo il percorso ribassista in area 9,84 euro. Solo una decisa chiusura settimanale sotto questo livello avrebbe potuto spingere le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

La settimana appena conclusasi ha confermato lo scenario ribassista visto che, in un solo colpo, è stato polverizzato il supporto in area 9,25 euro. A questo punto, quindi, si sono tutti i presupposti affinché si possa scendere fino al I obiettivo di prezzo in area 8,32 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso purché non venga rotto in chiusura di settimana. Quindi, presto si presenterà un’ottima occasione di acquisto sulle azioni doValue che potrebbe portare notevoli profitti agli azioni nel corso dei prossimi mesi.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 8,32 euro potrebbe fare accelerare al ribasso verso area 5,83 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso si trova in area 3,36 euro (III obiettivo di prezzo).

Da notare che doValue non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 4% a settimana.

La valutazione del titolo

Come scritto nel precedente report, infatti, ci sono tutti i presupposti per un rialzo. I primi due trimestri del 2021, infatti, hanno mostrato dati molto buoni per il titolo doValue. L’azienda, infatti, ha riportato un forte risultato con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%

Presto si presenterà un’ottima occasione di acquisto sulle azioni doValue: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario doValue (MIL:DVL) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a quota 9,84 euro in rialzo dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale