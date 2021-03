La solitudine, negli ultimi mesi, è stata sicuramente molto presente nella nostra vita. Il lockdown, le restrizioni e le nuove regole che abbiamo dovuto seguire, hanno stravolto la nostra vita. E, soprattutto, hanno limitato le nostre relazioni sociali. Sentirsi soli, in questo momento, è forse il sentimento più naturale che si possa provare. Ma, se stavamo pensando anche prima della pandemia di prendere un piccolo amico a quattro zampe, questo potrebbe essere il momento giusto. E, per facilitare le cose, vorremmo dare un consiglio su un cane che potrà fare tanto per risollevare il nostro umore.

Presentiamo in breve la storia del Lowchen, il cane leone

Il Lowchen è un cane allegro, affettuoso e coccolone. È conosciuto anche come cane leone, per il suo mantello caratteristico che lo fa sembrare proprio come un leoncino. Le prime notizie di questa razza si possono riscontrare nel 1500 su alcune raffigurazioni. E, successivamente, è diventato davvero noto per il suo portamento regale e per il suo carattere mite e leale. Dunque, ora sappiamo qual è la razza di cane che non ci farà più sentire la solitudine e ci farà superare i momenti di tristezza! Ma vediamo più nel dettaglio il suo carattere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vediamo più nel dettaglio il carattere di questo affettuosissimo cane

Il Lowchen è un cane allegro e divertente. Si tratta di una razza molto socievole, soprattutto con gli umani. Il suo spirito positivo coinvolgerà tutta la famiglia e farà sentire più felice chiunque gli stia intorno. Questo cane è molto legato ai padroni, e mostra una sensibilità davvero invidiabile. Un aspetto divertente e al tempo stesso interessante del Lowchen è che ama piacere. Proprio per questo motivo, segue spesso gli ordini del padrone, così da evitare uno scontro. Vive dell’amore della sua famiglia e sarà sempre al nostro fianco, in qualsiasi momento ne avremo bisogno.

Se “Ora sappiamo qual è la razza di cane che non ci farà più sentire la solitudine e ci farà superare i momenti di tristezza” è stato utile, lo sarà certamente anche “La razza di cane più dolce, simpatica e leale facilissima da addestrare”.