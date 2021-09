Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo. Questo animale, infatti, ha una capacità ineguagliabile e naturale di trasmettere protezione e affetto come nessun’altro. Avere un Fido in casa significa non conoscere minimamente cosa sia la solitudine. Vuol dire avere una vera spalla su cui poggiarsi nei momenti difficili e un grandissimo amico con cui condividere quelli allegri. Ma dobbiamo sapere esattamente le caratteristiche delle razze per capire quale potrebbe essere la più adatta a noi e al nostro stile di vita. Nonostante il carattere del cane dipenda anche molto dal modo in cui viene addestrato e da come si trova in casa, scegliere una determinata razza potrebbe sicuramente aiutarci, soprattutto se siamo dei principianti. Entrando in contatto con l’animale in questo modo, infatti, la nostra vita si semplificherebbe come mai prima.

Ora finalmente sappiamo qual è la razza di cane protettiva e affettuosa perfetta per un appartamento

Ci sono alcune razze di cani che instaurano un rapporto particolare e molto stretto con il proprio padrone. Di questo, per esempio, avevamo già parlato nel nostro precedente articolo “Questa è la razza di cane che ci protegge e ci ama perfetta da avere in casa”. Oppure, un altro consiglio utilissimo lo si potrà trovare in “Ora sappiamo qual è la razza di cane che non ci farà più sentire la solitudine e ci farà superare i momenti di tristezza”. Oggi, però, vogliamo indicare un altro Fido che potrebbe vivere benissimo nella nostra casa, soprattutto a contatto con i bambini. Si tratta del dolcissimo Shar Pei, un amico peloso davvero meraviglioso che porterà amore e allegria nella nostra dimora.

Ecco tutte le caratteristiche dello Shar Pei e alcuni lati del suo carattere per conoscere a fondo questa razza e capire se sia adatta a noi

Forse non tutti conoscono la razza Shar Pei. Si tratta di un cane che viene dalla Cina e che, in modo paradossale se lo si guarda oggi, era usato per i combattimenti. Questo si sposa davvero poco bene con la sua natura docile e affettuosa. Infatti, si tratta di un Fido che si trova benissimo tra le mura domestiche. Oltre a sorvegliarle e proteggerle, lo Shar Pei è spesso allegro e fa di tutto per la sua famiglia. All’inizio si mostrerà diffidente, e continuerà a farlo con gli sconosciuti con cui entrerà in contatto, ma ha solo bisogno di un po’ di tempo per sciogliersi. Quando si fiderà di noi, infatti, riuscirà a dimostrare tutta la sua lealtà e la sua presenza. Dunque, ora finalmente sappiamo qual è la razza di cane protettiva e affettuosa perfetta per un appartamento!

