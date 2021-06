Quest’anno la produzione di ciliegie, per molte località, è stata poco soddisfacente. Causa delle eccessive grandinate, piogge e del freddo prolungato fino a maggio. Queste condizioni avverse hanno provocato la caduta dei fiori e quindi la nascita di poche ciliegie. In alcuni luoghi addirittura la raccolta avverrà a luglio, per attendere la giusta maturazione. Le ciliegie durano poco e il tempo è limitato per godere di questo frutto dolce e succoso, è un vero peccato non averle tutto l’anno.

Proprietà e benefici

Questo frutto amato da tutti, fa anche bene alla salute. Depura il sangue, purifica i reni e contrasta la cistite. Contiene vitamina C, noto antiossidante, utile per la pelle e per l’assimilazione del ferro. Ricco di sali minerali come potassio e magnesio, che migliorano il metabolismo dei grassi e la pressione arteriosa, oltre ad altri processi fisiologici. La lista comprende anche proprietà antinfiammatorie, idratanti, diuretiche. Secondo alcune ricerche biotecniche americane, il succo di ciliegia allevierebbe i dolori muscolari post allenamento.

Per riuscire a godere ti tutti questi benefici più a lungo possibile, questa è la conserva estiva per eccellenza per gustare tutto l’anno le ciliegie.

Ricetta

È la conserva usata fin dai tempi antichi e dura molto più a lungo della marmellata. Una volta pronte si potranno gustare da sole, per condire un dolce o nella macedonia. A piacere si può aggiungere nel barattolo cannella, vaniglia o chiodi di garofano. Per 500 gr di ciliegie senza gambo serviranno:

200 ml di alcol puro a 95°,

200 ml di acqua,

100 gr di zucchero,

spezie facoltative.

Recuperare dei barattoli di vetro ermetici e sterilizzati, inserivi le ciliegie lavate e asciugate. A parte, in un pentolino, fare sciogliere nell’acqua lo zucchero a fiamma bassa. Quando si sarà un po’ freddato il composto, aggiungere l’alcol e versare il tutto nei vasetti, fino a coprire le ciliegie. L’alcol può essere sostituito con il rum o brandy. Conservare in un luogo asciutto per un paio di mesi prima di aprirle.

Questa è la conserva estiva per eccellenza per gustare tutto l’anno le ciliegie dolci e squisite.