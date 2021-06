D’estate, all’esterno, per tentare il riparo da insetti che possono pungere o semplicemente finire nel piatto, non possiamo fare a meno di candele alla citronella. Spesso hanno anche una funzione scenografica e decorativa e contribuiscono ad allestire la nostra tavola fuori

È sempre importante collocare le candele nella posizione giusta evitando certamente di porle di fianco o sotto materiale infiammabile come carta o fogliame secco. Quindi distanza, innanzitutto, anche sulla tavola, rispetto a bottiglie e bicchieri in plastica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma come spegnerle?

Il vero problemino sorge nel momento dello spegnimento dove ogni membro della famiglia tenta di sperimentare il metodo più opportuno dimenticando che non si tratta di candeline sulla torta. Quindi i danni possono essere diversi.

Innanzitutto, se proviamo a spegnere le candele (in questo caso alla citronella) con la forza del fiato, assisteremo ad una fiamma flebile ma particolarmente resistente che ad un certo punto si spegnerà pure ma con tanto di cera su tovaglia, marmo o pavimento.

Con questo metodo geniale spegneremo le candele per esterni senza danneggiare marmi e pavimenti

Il modo ideale per spegnere le candele per esterni senza cospargere il pavimento di cera è usare, manco a dirlo, uno spegni candela.

Però abbiamo in serbo un metodo tutto casalingo che ha la stessa efficienza dello spegni candela.

La tazzina spaiata

Possiamo usare una vecchia tazzina da caffè, spaiata magari, e coprire la fiamma con delicatezza. Il fuoco verrà meno, non vedremo fumo nero né residui su tavola e pavimento.

Ovviamente la tazzina va utilizzata solo a tale scopo, non può essere reimmessa in circolazione tra le stoviglie utili. La terremo da parte unicamente come spegni candela.

Si tratta di una soluzione tutta casalinga, frutto dell’estro delle mamme accorte. Va da sé che non parliamo di tazzine in carta, plastica o vetro ma di una reale tazzina in porcellana, magari senza manico, fuori serie perché tutte le altre nel tempo le abbiamo rotte.

In casa ne troviamo sempre qualcuna che possiamo finalmente riutilizzare e con questo metodo geniale spegneremo le candele per esterni senza danneggiare marmi e pavimenti.