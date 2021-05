I barattoli di vetro sono gli oggetti che utilizziamo maggiormente in casa poiché sono molto utili soprattutto per le conserve. Infatti molti li riciclano per destinarli ad altri scopi. Basti pensare ai barattoli dei sughi pronti e marmellate che non appena finiscono sono usati per la salsa di pomodoro fatta in casa, per esempio. Oppure ai barattoli del cioccolato spalmabile, che usiamo per conservare caramelle e addirittura le monete, come fa qualcuno. Insomma, i barattoli di vetro sono proprio indispensabili. Purtroppo però hanno un brutto problema: spesso puzzano. Anche dopo averli lavati sentiamo che il cattivo odore permane. Per questo abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio dei barattoli di vetro ma ecco il segreto per dire addio ai cattivi odori grazie a questi rimedi naturali.

I rimedi naturali per dire addio ai cattivi odori

Innanzitutto, laviamo i barattoli di vetro con acqua calda e detersivo per piatti che contenga la dicitura “anti-odore”. Questo, avendo una formula sgrassante, eliminerà i residui di grasso e l’odore. Asciughiamo per bene con un panno asciutto in modo tale che non ci siano residui d’acqua. Mettiamo all’interno del barattolo acqua e aceto, in parti uguali, e agitiamo per qualche secondo. Lasciamo agire il tempo necessario affinché l’aceto assorba il cattivo odore e risciacquiamo con acqua calda. Asciughiamo ulteriormente il barattolo e mettiamo al suo interno il bicarbonato, lasciando agire per qualche ora. Ecco che i barattoli non faranno più puzza.

Il rimedio del limone

Oltre all’aceto e al bicarbonato, possiamo usare il limone. Infatti il cattivo odore non proviene solo dal vetro in sé ma anche dal coperchio. Per lavare il coperchio, oltre al classico lavaggio con acqua calda e detersivo, passiamo il limone, facendo arrivare il succo sulle guarnizioni. Sono queste, infatti, che trattengono maggiormente gli odori. Poi risciacquiamo e asciughiamo. Così abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio dei barattoli di vetro ma ecco il segreto per dire addio ai cattivi odori grazie a questi rimedi naturali.

