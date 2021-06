Spessissimo usiamo la lavastoviglie, e in molti casi con frequenza quotidiana, al punto da considerare questo elettrodomestico fondamentale nelle nostre case. Nonostante la manutenzione e la pulizia periodica e profonda che facciamo al nostro amato elettrodomestico, qualche volta può consegnarci qualche falla.

È il caso dei bicchieri maleodoranti, dal retrogusto di uovo o pesce. Un olezzo a dir poco sgradevole che se non individuiamo potremmo rischiare di propinare ai nostri ospiti nell’ambito di una ricercatissima cena gourmet.

Il fattaccio solitamente è associato a residui di cibi che magari rimangono in qualche angoletto dell’apparecchio come filtro o guarnizione. Quindi innanzitutto la pulizia scrupolosa non deve mai mancare. Altre volte il mancato frizionamento manuale con spugna e detersivo può rappresentare una naturale concausa che non ci deve impressionare anche se dobbiamo rimediare.

Grazie a questo strepitoso trucchetto rimuoveremo velocemente ogni residuo di cattivo odore dai bicchieri

I rimedi in circolazione sono diversi e certamente possono essere utili. Noi però, in questa sede, facciamo riferimento a un metodo sperimentato nel retrobottega di molti ristoranti da parte di camerieri e addetti alla cucina.

Innanzitutto, prima di mettere le stoviglie tutte nell’elettrodomestico a noi tanto caro, dobbiamo rimuovere ogni traccia solida di cibo. Attiviamo il lavaggio alla temperatura e con i prodotti adeguati.

Testiamo il risultato

Quando il lavaggio è giunto al termine, prima di rimettere tutto in dispensa proviamo a sentire l’odore soprattutto se siamo insospettiti dall’aver cucinato pesce o pietanze a base di uova.

Se l’olezzo c’è, dobbiamo correre ai ripari.

Come fare

Riempiamo una zuppiera sufficientemente grande o un pentolone di acqua caldissima e spremiamo all’interno il succo di tre o quattro limoni.

Prendiamo un bicchiere per volta e immergiamo e solleviamo più volte consecutivamente dall’acqua con limone e poniamo a colare. Grazie a questo strepitoso trucchetto rimuoveremo velocemente ogni residuo di cattivo odore dai bicchieri. Si tratta di un escamotage utilizzato molto spesso nei ristoranti.

Noi possiamo farlo a casa, anche di tanto in tanto, per conferire ai bicchieri una certa lucentezza, oltre che un tocco ulteriore di pulizia, in grado di tenere lontano i cattivi odori.