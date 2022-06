Uno degli ingredienti più usati nel mondo della pasticceria per la creazione dei dolci, senza dubbio, è la vaniglia. È un’orchidea originaria del Messico che dà frutti commestibili: i baccelli. Questi ultimi possono raggiungere lunghezze di 30 cm e, una volta che vengono raccolti, dovranno essere essiccati. Esistono due tipi di pianta di vaniglia, c’è la vaniglia Bourbon e la vaniglia Tahiti, che presenta dei baccelli molto scuri e dal sapore fruttato e dolce.

I valori nutrizionali per 100 g di vaniglia presentano 288 kcal e sono così suddivisi:

0,06 g di proteine;

12,65 g di carboidrati;

12,65 g di zuccheri;

0,06 g di grassi;

0 g di fibra alimentare;

9 mg di sodio.

Questa dolce spezia aromatica potrebbe essere ottima per salute, stress e insonnia con le sue proprietà benefiche più il suo uso cosmetico

Sebbene sia un alimento dolce, la vaniglia presenta tanti benefici per la salute. Ha un sapore molto delicato, fresco e aromatico. Nei tempi antichi veniva utilizzato in combinazione insieme al cacao per ottenere una bevanda dolce. La curiosità della vaniglia è il fatto che sarebbe considerata un antisettico naturale. La si considererebbe anche un prezioso e naturale calmante, utilizzata infatti per ridurre lo stress e per combattere l’insonnia per chi ne soffre. I benefici della vaniglia sono racchiusi all’interno di un polifenolo presente al suo interno: la vanillina. Quest’ultima si usa nella realizzazione delle torte, sarebbe un aroma in polvere o liquido, che si utilizza per rendere più appetibile la torta già dall’odore. Ma oltre a questo, è un potente antiossidante che contribuirebbe a mantenere in forma l’organismo, andando a contrastare l’azione dei radicali liberi.

Altri usi della vaniglia

È utilizzata come stimolante per l’appetito, oltrepassa la barriera ematoencefalica consentendo un’azione neuroprotettiva (contrasterebbe patologie come morbo di Alzheimer e Parkinson). Verrebbe utilizzata per favorire i processi digestivi, per contrastare i disturbi nervosi e le irritazioni cutanee. Oltre all’ambito nutrizionale, la vaniglia trova largo uso anche nella cosmetica. Esistono infatti numerose creme o maschere per il viso alla vaniglia.

In cosmesi si utilizza sotto forma di olio essenziale, dal colore arancio marrone, e caratterizzato da un odore particolarmente dolciastro. Per la pelle ha proprietà rigeneranti, difatti i capelli trarrebbero beneficio dall’olio di vaniglia: diventerebbero più setosi e lucidi. Le creme corpo alla vaniglia donano alla pelle elasticità e morbidezza, proteggendola dall’invecchiamento cellulare. Sarebbe ottima per chi soffre di pelle secca. Questa dolce spezia aromatica potrebbe essere ottima per la salute, per questo motivo bisognerebbe tenerla di più in considerazione in cucina.

