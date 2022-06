Durante l’estate siamo sicuramente tutti più allegri del solito. Le giornate piene di sole, le vacanze, il mare, l’abbronzatura. Insomma, tutti questi elementi contribuiscono sicuramente a rendere questa stagione la preferita di tantissime persone.

Bisogna anche dire, però, che in tanti si pongono il problema del vestiario. Infatti, non tutti amano scoprire il proprio fisico e, per non soffrire il caldo, devono ingegnarsi.

In questo caso, però, ci sono fortunatamente alcuni capi che possono aiutarci. Per esempio, potremmo optare per una maglia con maniche a trombetta se vogliamo coprire le braccia, sia al mare che in città. Oppure, potremmo pensare ad altri abiti che potrebbero aiutarci a valorizzare il nostro corpo.

Un pantalone davvero alla moda che ultimamente sta spopolando e che valorizzerà i punti fondamentali del nostro corpo

Ci sono alcuni capi, proprio come stavamo sottolineando, che possono quindi aiutarci se vogliamo nascondere delle “imperfezioni”. Non tutti i capi di abbigliamento, infatti, si adattano bene ad ogni fisico. E, proprio per questo motivo, dovremmo cercare di capire quale può essere il più adatto per noi e quale soprattutto potrebbe aiutarci a mascherare alcuni punti in particolare.

Pensiamo, per esempio, ai pantaloni. In questo caso, soprattutto durante la stagione estiva, dovremmo trovare il modello adatto. Quindi, dovremmo cercare una tipologia che valorizzi le nostre forme, senza esporre i punti che non ci mettono a nostro agio. E, una buona idea che sta conquistando tante persone, è quella di scegliere un modello lungo e leggero con scritte presenti sia sui fianchi, che sulle caviglie.

Copre pancetta e cellulite questo richiestissimo pantalone lungo estivo che si adatta e che slancia ogni tipo di fisico

Il pantalone con le scritte nei punti indicati può sicuramente essere un azzardo per molti, in particolar modo per coloro che prediligono un look classico.

Eppure, soprattutto ultimamente, questo stile sta davvero tornando alla ribalta. Le scritte sui fianchi, che coprono in parte anche il dietro e sulle caviglie, avranno un effetto davvero inaspettato. Oltre a distogliere l’attenzione da alcuni punti specifici, sembra che potranno aiutarci anche a slanciare le gambe con un gioco ottico.

Dunque, ora sappiamo che copre pancetta e cellulite questo richiestissimo pantalone lungo davvero particolare e originale.

Ovviamente, essendo così fuori dal comune, per abbinarlo cerchiamo di andare sul classico. Questo vuol dire che, assieme a questo capo di abbigliamento, potremmo indossare una maglia di colore neutro, per esempio bianca o beige. E, se dovesse tirare un po’ di vento, una giacca leggera color crema o nero sarà sicuramente l’ideale.

Scarpe con un tacchetto color nude e pochi accessori, poi, renderanno il look ancor più fresco e perfetto.

