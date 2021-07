I dolci siciliani hanno fama internazionale, e per un buonissimo motivo. Con i sapori avvolgenti e i profumi forti, conquistano al primo morso. Tra i più conosciuti abbiamo cassatine, cassate, paste di mandorla e, soprattutto, i cannoli.

I cannoli racchiudono tutta l’anima della Sicilia, un dolce che ha catturato l’attenzione di tutto il Mondo. Tuttavia, non sono un dolce facile da preparare per chi non ha due ore di tempo e la giusta attrezzatura. Non abbattiamoci, però, questa delizia siciliana è pronta in meno di 5 minuti con pochissimi ingredienti. Non mancherà di ricordarci i sapori inconfondibili del Dud ovunque siamo.

La ricetta non è molto conosciuta e difficile da trovare su internet, tuttavia una volta azzeccato il metodo diventerà il dolce veloce preferito della famiglia. Essa si basa su alcuni ingredienti chiave usati nel ripieno del cannolo, più precisamente:

a) 250 grammi di ricotta;

b) 100 grammi di cioccolato fondente;

c) un cucchiaio di arancia candita o buccia di arancia candita in pezzi;

d) tre cucchiai di zucchero:

e) un cucchiaio di cannella.

Generalmente, questa quantità è troppo abbondante per una persona sola, ma ci si può regolare in base al gusto personale.

Per la semplicissima preparazione basta, come prima cosa, spezzettare la barretta di cioccolato più finemente possibile con un coltello. Una volta finito, aggiungiamo il cioccolato alla ricotta.

Prima di mescolarlo, tritiamo l’arancia o la buccia candita e aggiungiamola al mix. Se non si possiede un candito di qualità, usare un cioccolato insaporito all’arancia può essere una facile alternativa.

Aggiungere zucchero e cannella, e mescolare il tutto. Fatto!

È una ricetta molto libera che si adatta facilmente al gusto personale. Se si vuole aumentare o diminuire un qualsiasi ingrediente, è possibilissimo farlo.

Il vero segreto siciliano

Per la buona riuscita di questa semplice ricetta, è necessaria una semplice accortezza, che fa tutta la differenza. Come nella maggior parte delle ricette semplici, il gusto sta nella qualità degli ingredienti. Più ingredienti di qualità usiamo, più verrà buona e saporita. Ecco il vero segreto siciliano.

Se vogliamo accompagnarla con della buona frutta, quest’estate serviamola con una succulenta fetta di cocomero. Per scegliere sempre l’anguria più dolce, siamo attenti a questi fattori spiegati in questo articolo.