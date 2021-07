Le grandi aspettative per la crescita degli utili potrebbero sostenere il prezzo delle azioni Grifal. Secondo gli analisti, infatti, gli utili della società cresceranno a un ritmo eccezionale rispetto ai suoi competitors. Per i prossimi tre anni, infatti, sono attesi crescere a una media dell’86% all’anno, mentre la media del settore di riferimento crescerà al ritmo del 19% all’anno.

Che il futuro si presenta molto bene si evince anche da un’operazione societaria avviata da Grifal qualche settimana fa. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’accordo preliminare per l’acquisto di una nuova area per espandere l’insediamento produttivo di Cologno al Serio. In questo modo la società potrà ampliare e ottimizzare il suo sistema produttivo.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio su Grifal è molto buono. Il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Le grandi aspettative per la crescita degli utili potrebbero sostenere il prezzo delle azioni Grifal: le indicazioni dell’analisi grafica

Grifal (MIL:GRAL) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 3,43 euro in rialzo dello 0,29 rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma da oltre un mese non riesce a rompere al ribasso il supporto in area 3,41 euro, l’ultimo ostacolo sull cammino che porta verso il I obiettivo di prezzo in area 2,97 euro. Qualora la discesa dovesse continuare gli obiettivi successivi sono indicati in figura.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso in cui dovessimo assistere a una rottura in chiusura di settimana della resistenza in area 3,6 euro. In questo caso le azioni Grifal potrebbero riportarsi sui massimi storici in area 5 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

