Buona, densa e profumatissima, la crema che stiamo per portare in tavola questa sera renderà felici amici e parenti in poche mosse.

Ideale per farcire le torte, questa dolce preparazione ha la capacità di rendere anche i pandori e i panettoni ancora più golosi del solito. Si prepara in 5 minuti ed è davvero facilissima da realizzare.

Insomma, un’idea geniale da proporre durante le festività natalizie in corso. In questi giorni frenetici, tra regali e grandi abbuffate, c’è ancora tempo per deliziare gli ospiti con piatti speciali. Molti italiani, dopo Natale, continueranno a destreggiarsi tra i fornelli per creare prelibatezze dolci e salate. Per accogliere il 2022, poi, il menù del Cenone di San Silvestro è ricco di ricette eccezionali. Ad esempio, ecco l’antipasto goloso e raffinatissimo pronto in 30 minuti ideale per la cena di Capodanno perché farà impazzire tutti gli ospiti.

In precedenza avevamo mostrato anche un’altra crema favolosa. Una ricetta semplice e veloce per arricchire i dolci delle festività natalizie. Con una crema così pandori e panettoni andranno a ruba e noi faremo un figurone in soli 10 minuti.

Come resistere, poi, alla classica crema al cioccolato della mamma? Ecco la ricetta facilissima e ricca d’amore che farà impazzire grandi e piccini in un attimo.

Invece, questa crema al limone senza uova e senza cottura è perfetta per farcire torte, pandori e panettoni in un lampo

Di seguito, tutto l’occorrente per 4 porzioni.

Ingredienti

succo di 1 limone;

200 grammi di mascarpone;

250 millilitri di panna per dolci;

1 cucchiaio di limoncello.

Procedimento

In una ciotola versare il mascarpone e mescolarlo con un cucchiaio. Poi, prendere la panna per dolci e montarla con le fruste in un’altra ciotola.

A questo punto, in un bicchiere mescolare il succo del limone con il cucchiaio di limoncello.

Ora, bisognerà unire tutti gli ingredienti. Innanzitutto, in una terza ciotola versare un po’ di succo e limoncello, poi un cucchiaio di panna e uno di mascarpone. Mescolare e procedere in questo modo fino a quando gli ingredienti non termineranno.

Questo metodo insolito per unire gli ingredienti è un po’ noioso ma è decisamente importante per evitare di smontare il composto e ottenere, così, un risultato eccezionale.

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, la crema andrà sigillata con una pellicola trasparente, lasciata in frigo a riposare e presa all’occorrenza. Ed ecco perché questa crema al limone senza uova e senza cottura è perfetta per farcire torte, pandori e panettoni in un lampo.