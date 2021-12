Siamo ormai agli sgoccioli del 2021 che di certo, tra alti e bassi, non è stato povero di colpi di scena. Nel corso dell’anno potremmo aver infatti affrontato dei momenti turbolenti e, sinceramente, non vediamo l’ora di lasciarci alle spalle i brutti ricordi. Tuttavia pare che Stelle e Pianeti abbiano in programma qualcosa di bello ancor prima dell’ingesso nel 2022.

Se dunque non abbiamo trovato sotto l’albero quello che speravamo, a farci dei grandi regali potrebbero essere i movimenti astrali. Ed infatti, ecco come soldi e fortuna arriveranno a Capodanno per questi segni secondo l’oroscopo 2021

Segnali di ripresa

Per alcuni il mese di dicembre è stato caratterizzato da forti momenti di stress e di tensione, in particolare per alcuni segni. Ad esempio i Gemelli potrebbero aver avuto l’ultima parte dell’anno in balia dello stress lavorativo e del nervosismo, talvolta dettato dal partener. Ebbene ci sono ottime notizie perché finalmente le Stelle sembrano arridere a questo segno per il quale potrebbero aprirsi porte interessanti. La notte di Capodanno sarà un turbine di danze e di passione durante la quale il consiglio è di pensare al divertimento e festeggiare. Sembra infatti che all’orizzonte ci siano nuove prospettive di lavoro che potrebbero manifestarsi in una promozione o in una nuova posizione.

Energia nuova

Chi nel 2021 potrebbe aver ricevuto non poche batoste è il segno della Bilancia, forse un po’ in crisi per le finanze scarseggianti. Tuttavia, questo è un segno razionale e meticoloso che ha ben saputo stringere i denti, e con buona ragione. La galoppante insoddisfazione dell’ultimo periodo sarà il trampolino di lancio per un Capodanno a 5 stelle, dove finalmente riceveremo l’illuminazione. Pare che Stelle e Pianeti abbiano in serbo interessanti novità sia sul piano lavorativo che sul piano amoroso. Insomma, il 31 dicembre sembra ci sarà più di una buona ragione per brindare.

Chi potrebbe chiudere l’anno all’insegna del divertimento e della buona sorte è il segno del Toro. Non ci saranno particolari preteste sul Capodanno se non quella di stare con la giusta compagnia.

Questo perché finalmente arriverà una scarica di fiducia in se stessi ed una forza rinnovata che saprà accendere la buona volontà del Toro. Sarà un Capodanno allegro caratterizzato dal buon umore e dal colore. Tutte queste sensazioni positive potrebbero essere il vettore per far girare in modo eccellente le finanze a partire dai primissimi giorni del 2022.

