Facciamoci coccolare dall’intenso abbraccio del cioccolato con una ricetta casalinga, facilissima e a dir poco buonissima. Basteranno pochi ingredienti e 10 minuti di pazienza per creare un gustoso momento da condividere con tutta la famiglia. La crema al cioccolato è tra le più classiche delle preparazioni ed il web pullula di ricette e versioni. Alle proposte già presenti nella nostra rubrica firmata ProiezionidiBorsa, ne aggiungiamo una davvero semplice e pronta in pochi istanti. Questa ricetta è costituita da soli 4 ingredienti e segue la tecnica dei “cucchiai”. Di seguito, vi mostriamo la ricetta che farà impazzire i vostri figli.

Ingredienti

500 ml di latte;

2 cucchiai di zucchero;

3 cucchiai di farina tipo 00;

2 cucchiai di cacao amaro.

Una semplice carezza d’amore con la crema al cioccolato della mamma. Preparazione

Per preparare la crema al cioccolato della mamma prendete un pentolino e cominciate ad inserire i tre cucchiai di farina, precedentemente setacciata. Poi, aggiungete i due cucchiai di zucchero e i due cucchiai di cacao. Se volete rendere ancora più carica di gusto la vostra crema, aggiungete un altro cucchiaio di cacao amaro. Poi, poco alla volta, versate il latte e mescolate per bene per evitare la formazione di grumi. Ora, fate cuocere a fuoco lento e a bagnomaria per circa 10 minuti.

Quando la vostra crema avrà raggiunto la densità desiderata, spegnete il fuoco e fate intiepidire. Et voilà, la vostra prelibata creazione sarà pronta. Potete accompagnarla con una fetta di pane oppure con qualche biscotto. Una vera goduria per il palato che i vostri piccoli bambini apprezzeranno sicuramente. La crema al cioccolato può essere conservata in frigo per qualche giorno, avvolta da una pellicola trasparente. Questo sistema eviterà che si formi una leggera crosta in superficie.

