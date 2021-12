Il Natale è passato anche in questo 2021 e chi ha iniziato a mangiare la sera del 24 dicembre comincerà ad accusare colpi.

Infatti pranzi e cene abbondanti possono mettere a dura prova il nostro apparato digerente. La pancia gonfia e la difficoltà a digerire possono essere le conseguenze di un eccesso di cibo.

Per combattere i fastidi di stomaco si potranno provare alcuni infusi che potrebbero aiutare a migliorare la situazione. Questo anche perché tra Natale e l’Epifania le cene e i pranzi non mancheranno, meglio riuscire a digerire bene.

Tuttavia se il problema si presenta con frequenza sarà bene rivolgersi al proprio medico che saprà fare una diagnosi corretta.

Tra le erbe utili per favorire la digestione troviamo il dragoncello, l’arnica e la santoreggia. Sono davvero molte le persone che amano bere tisane e infusi per cercare di risolvere alcuni comuni problemi come la tosse o il torcicollo.

Basta cattiva digestione con questi economici rimedi naturali che potrebbero servire a sgonfiare la pancia dopo pranzi e cene

Il primo infuso è quello a base di dragoncello perfetto per combattere la cattiva digestione. Il dragoncello conosciuto anche come serpentaria è frequentemente utilizzato come rimedio naturale in erboristeria.

Si potrà, infatti acquistare senza problemi in erboristeria o, in alternativa, su internet.

Per preparare un infuso di dragoncello potranno essere utilizzate sia foglie che fiori.

Si potrà procedere mettendo a bollire 30 grammi di dragoncello in 1 litro di acqua. Da consumare sia freddo che caldo quando i fastidi si fanno sentire.

Con arnica

Oltre al dragoncello potrà risolvere il mal di stomaco post abbuffate anche un infuso di arnica. L’arnica spesso viene utilizzata in forma di pomata per rimediare a dolori muscolari o simili.

In pochi sanno che potrà anche essere sfruttata contro il mal di stomaco con buoni risultati. Per preparare questo impacco mettere in un bicchiere con acqua bollente un paio di cucchiaini di fiori di arnica.

Lasciare in infusione per un quarto d’ora e realizzare degli impacchi utilizzando un canovaccio.

Con santoreggia

L’ultimo infuso di cui si scriverà è quello di santoreggia, erba molto utilizzata anche in cucina. La santoreggia, inoltre, viene anche utilizzata nel periodo estivo per tenere lontane le zanzare da casa.

L’infuso di santoreggia si prepara unendo circa 30 grammi di fiori in un pentolino di acqua bollente. Si consiglia di consumare questo infuso alla fine di ogni pasto abbondante. Quindi, basta cattiva digestione con questi economici rimedi naturali che potrebbero servire a sgonfiare la pancia dopo pranzi e cene.