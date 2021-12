Terminati i festeggiamenti del Santo Natale, ora è il momento di prepararsi ad accogliere al meglio l’anno che verrà. La speranza è che il 2022 possa essere per il Mondo intero un momento di rinascita, soprattutto dopo gli ultimi due anni di convivenza forzata con il Covid 19.

Consapevoli che allontanare il coronavirus e la crisi economica è un’impresa che richiede ancora del tempo, cresce comunque un desiderio comune di ripartenza.

Per conoscere le previsioni del nuovo anno, sono in molti a consultare anche le Stelle. Da gennaio, infatti, saranno questi 3 i segni a partire per primi con il piede giusto grazie ad una buona dose di fortuna.

Capodanno: piatti favolosi e buoni propositi per aspettare la mezzanotte

Come da tradizione, anche quest’anno non manca la lista dei buoni propositi che comincia ad arricchirsi pian piano. Ad accompagnarci verso lo scoccare della mezzanotte anche un susseguirsi di piatti succulenti e gustosissimi.

Non solo primi e secondi piatti ma anche gli antipasti e i dolci hanno la loro importanza. A tal proposito, si suggerisce questa crema favolosa pronta in pochi minuti da servire con pandori e panettoni che andranno a ruba.

Per quanto riguarda gli antipasti, suggeriamo anche questi sfiziosissimi cocktail di gamberetti. Buoni, veloci e molto scenografici.

Per cominciare alla grande il tradizionale Cenone, ecco l’antipasto goloso e raffinatissimo pronto in 30 minuti ideale per la cena di Capodanno perché farà impazzire tutti gli ospiti

Stiamo parlando delle piccole quiche con gamberi e piselli. Una vera delizia che richiede pochissimo tempo.

Ingredienti per 4 quiche

100 grammi di piselli lessati;

200 grammi di farina 00;

100 grammi di burro;

50 grammi di robiola;

1 uovo;

1 spicchio d’aglio;

20 code di gamberi;

olio evo, sale, pepe e acqua fredda q.b.

Procedimento

La pasta brisé può essere preparata anche qualche giorno prima.

Inserire in un mixer la farina, poi il burro tagliato a pezzetti, un bel pizzico di sale e dell’acqua fredda (quasi ghiacciata), circa 4 cucchiai. Mescolare fino ad ottenere un composto liscio. Avvolgere in una pellicola trasparente e far riposare in frigo.

Intanto, far saltare i piselli in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Unire i gamberi precedentemente sgusciati e tagliati a pezzetti. Spegnere il fuoco e dopo qualche minuto aggiungere l’uovo, poi la robiola e mescolando aggiungere anche un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Prendere la pasta brisé e stenderla. Formare dei cerchi con un coppapasta e adagiarli negli stampi dei muffin imburrati. Bucherellare il fondo con una forchetta e versare il ripieno di piselli e gamberi.

Infine, far cuocere in forno alla temperatura di 180°C per 20 minuti. Ed ecco l’antipasto goloso e raffinatissimo pronto in 30 minuti ideale per la cena di Capodanno perché farà impazzire tutti gli ospiti.