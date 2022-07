La Calabria è da sempre una delle mete più ambite per le vacanze estive. Il mare cristallino e il buon cibo sono senz’altro due caratteristiche invitanti di questo territorio. Ma invece di optare per le mete più gettonate come Tropea, potremmo considerare una perla preziosa incastonata in un punto strategico, tra mare e montagne, dove poter trascorrere delle vacanze economiche. Questa cittadina speciale farà felici tutti, soprattutto i giovani.

Meta ideale per agosto

Agosto potrebbe essere il momento perfetto per prenotare le vacanze in questo gioiellino segreto della Calabria, che stiamo per svelare. È proprio in questo periodo che si svolge un importante film festival internazionale ad ingresso gratuito, dove famiglie e giovani gruppi di amici possono godersi cinema sotto le stelle, laboratori per adulti e bambini, mostre di illustrazione, ottimo cibo calabrese servito direttamente dai food truck, concerti e dove poter entrare in contatto con registi, illustratori e appassionati di cinema provenienti da tutto il Mondo. Stiamo parlando del Guarimba Film Festival, che si svolge dal 7 al 12 agosto 2022. Grazie a questo evento incredibile, aperto a tutti, è possibile prenotare alcuni alberghi locali convenzionati pagando meno, se si prenota nei giorni del festival, come al Bed and Breakfast La Spagnola o l’agriturismo U Casino Dà Scala.

Questa città della Calabria a un’ora da Tropea è la meta perfetta per giovani in cerca di vacanze economiche tra mare e montagne

La località di cui stiamo parlando è Amantea, in provincia di Cosenza. Raggiungerla è semplicissimo: ci si arriva in treno, prendendo il regionale Napoli – Reggio Calabria e scendendo direttamente alla stazione di Amantea. Oppure in aereo, arrivando all’aeroporto di Lamezia Terme, che dista circa 40 minuti di auto da Amantea. Da lì possiamo prendere anche un intercity o il bus e rimanere sotto i 10 euro di spesa.

La bellezza di questa località non è solo la sua posizione strategica, che permette di spostarsi facilmente su tutta la costa, ma la ricchezza di meraviglie che ha da offrire. Nella parte alta c’è la città vecchia, con percorsi tra gli scavi archeologici che meritano una visita, fino ad arrivare al Castello di Amantea, sulla sommità del colle. Da lì, la vista sul mare è davvero mozzafiato! Per gli amanti dei ruderi, imperdibili anche la Torre di Amantea e la Torre di Coreca.

Spazio anche ai paesaggi naturali

Ma non solo storia e archeologia, perché in questa località possiamo addentrarci anche nella Grotta di Amantea, situata sotto il centro storico. Una volta, le acque del mare arrivavano fino alle mura della città, e questa grotta era usata come approdo per velieri e mercantili e vi era un passaggio per accedere direttamente all’interno delle mura della città. E infine, il mare: azzurrissimo, trasparente, con spiagge di ghiaia sottile e con tanti ristorantini sul lungomare. È la ciliegina sulla torta di questa località dalle mille sorprese. Questa città della Calabria a un’ora da Tropea potrebbe essere davvero la meta perfetta per una vacanza che accontenta giovani e famiglie, amanti di trekking e appassionati di buon cibo. Non resta che prenotare.

