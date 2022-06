Le ferie estive sono dietro l’angolo, molti italiani avranno prenotato le vacanze, magari approfittando di un’offerta in primavera, ma c’è chi è ancora nella fase dell’indecisione. Non tutti hanno la fortuna di scegliere il mese in cui partire e tanti potranno organizzare un viaggio solo ad agosto. L’alta stagione, purtroppo, non aiuta a risparmiare qualche soldo, tutto sembra costare decisamente di più, dai voli agli alloggi.

In più, c’è il rischio di trovare un grande caos, soprattutto se scegliamo delle mete ambite dal turismo di massa. Insomma, i presupposti per un viaggio economico e rilassante non sono proprio il massimo, eppure non bisogna scoraggiarsi, perché con qualche trucchetto potremmo limitare il budget e partire senza pensieri.

Come organizzare una vacanza ad agosto spendendo poco più 2 mete indimenticabili dove rilassarsi in coppia o con tutta la famiglia

Se non possiamo fare a meno di partire in altissima stagione, cerchiamo di mettere in atto qualche stratagemma intelligente per non spendere cifre stellari. Controlliamo accuratamente, soprattutto la notte e in più siti, i costi dei biglietti aerei ed evitiamo le partenze di sabato o domenica, meglio i giorni infrasettimanali. Valutiamo se acquistare anche il bagaglio in stiva, perché potrebbe incidere non poco sul prezzo finale. Se scegliamo il treno, invece, risparmieremo se optiamo per la classe economy e viaggi notturni.

Per quanto riguarda il pernottamento, non è detto che l’unica possibilità economica sia il campeggio. Se cerchiamo bene, potremmo trovare dei pacchetti interessanti in albergo, che includono pasti e altre attività e servizi. Se siamo in gruppo, potrebbe essere conveniente affittare un appartamento, contando che poi basterà fare una spesa oculata per i pasti.

Esistono anche diversi ostelli provvisti di grandi camere e bagno in camera, che possono ospitare più persone a costi decisamente accessibili. È determinante la scelta della meta, ma anche dove mangeremo in vacanza, attrezziamoci con panini e snack spezza fame, cerchiamo sconti in app specializzate.

2 località da favola

Potremmo quindi usare degli espedienti e capire come organizzare una vacanza ad agosto spendendo poco, ma per prima cosa dovremmo decidere la meta. Se l’obiettivo è rimanere in Italia, che sia un viaggio di coppia o famiglia, ecco 2 possibili località per rilassarsi senza svuotare il portafoglio.

Nel Salento, in provincia di Lecce, non rimarremo delusi della meravigliosa località balneare di Torre Muzza. Il mare è splendido e cristallino, possiede una lunga distesa sabbiosa fine e dorata, pinete e aree attrezzate per famiglie. Qui potremmo affittare una casa a basso costo e girare a piedi per scoprire questo grazioso borgo antico.

Un vero paradiso per gli amanti del mare è Numana, in provincia di Ancona, nella famosa Riviera del Conero. Troveremo infinite spiagge di ghiaia e ciottoli libere o attrezzate e possibilità anche di fare sport acquatici nel mare azzurro cielo. In più, questo borgo di pescatori nasconde delle bellezze culturali incredibili da vedere assolutamente.

