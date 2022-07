Per eliminare il calcare della lavatrice con metodi naturali più che bicarbonato o aceto le nonne consigliano questo rimedio fai da te 

Tutti conosceremo l’insidia che può portare il calcare sui nostri elettrodomestici. Si tratta di null’altro che depositi sedimentati. Il calcio, che a lungo andare solidifica, crea un sottile ma pericoloso strato in grado di danneggiare i meccanismi interni. Di certo tanto più l’acqua ne è ricca, maggiormente rischiamo di creare danni sul lungo termine.

Perfino il bucato ne risentirà in qualità, visto che l’acqua calcarea impregna i vestiti appesantendoli ulteriormente. Il risultato non sarà ottimale. Di certo esistono ottimi anticalcare in commercio. Normalmente richiedono l’utilizzo di un cucchiaino di prodotto per ciascun lavaggio. Il costo di questi prodotti, in certi casi, può costituire una variabile da tenere in considerazione. Senza considerare che la nostra pelle potrebbe risultare irritata dall’uso di talune sostanze chimiche invasive.

Così, la saggezza delle nonne ci consegna alcuni trucchetti per provare ad evitarne l’impiego e la relativa spesa. Potremmo provare ad utilizzare il succo di pomodoro per eliminare il calcare della lavatrice con metodi naturali. Vediamo come utilizzare questo prodotto molto comune nelle nostre cucine.

Da versare direttamente in vaschetta

Questo metodo sarebbe preventivo. Si basa sull’alta acidità naturale del pomodoro. Questo è proprio il motivo per il quale alcuni utilizzano il succo di pomodoro per scrostare le parti metalliche delle sedie del giardino. Oppure per lucidare le pareti interne del lavandino. Alcuni addirittura lo impiegano per restituire brillantezza all’argenteria.

Noi intanto iniziamo dalla nostra lavatrice. Preparare questo anticalcare naturale è realmente semplice. Dobbiamo assicurarci però di utilizzare un prodotto privo di semi e impurità. Per farlo, ci basterà utilizzare un colino all’interno del quale far passare il succo che abbiamo spremuto. Secondo questo trucco della nonna, basterà versare il prodotto così ottenuto nella vaschetta.

Per eliminare il calcare della lavatrice con metodi naturali più che bicarbonato o aceto le nonne consigliano questo rimedio fai da te

Attenzione a lasciare il cestello privo di vestiti e panni ed utilizziamolo a temperature basse. Ne basterà poco per scrostare le impurità che rischiano di annidarsi in guarnizioni e componenti interne.

Non dimentichiamo, infine, che succo e polpa di pomodoro sono prodotti universali sempre presenti nelle nostre case. Peraltro, un sondaggio di recente ha anche mostrato le 3 migliori salse per alta qualità e prezzo conveniente presenti nella grande distribuzione. Reperirli sarà ovviamente una faccenda di pochi secondi. Anzi, l’impiego domestico è un ottimo metodo per evitare di buttarli. Lo spreco delle risorse è sempre un aspetto disdicevole.

