Ci siamo quasi. Le vacanze estive sono dietro l’angolo e anche per questa estate 2022 siamo tutti in fermento all’idea di riposarci finalmente al mare, dopo un anno di sofferenze e stress lavorativo. Ce le siamo proprio sudate queste ferie! Bisogna però fare i conti anche con i soldi. Vivere sta diventando sempre più costoso. Fortunatamente, in Italia abbiamo diverse località che offrono la possibilità di fare vacanze low cost e spendere poco. Perfette anche per i ritardatari che sono a caccia di offerte last minute. Per luglio e agosto, c’è una località in particolare che accontenterà le esigenze di tutti.

Il Sud Italia amico del portafoglio

Il sogno di trascorrere delle vacanze estive al mare nella nostra bella Italia, scegliendo una località dove rilassarsi e divertirsi, senza svuotare il conto, non è così irrealizzabile. Che sia per un weekend fuori porta o per le ferie di luglio e agosto, il Sud Italia offre molte mete turistiche, splendide da vedere e decisamente abbordabili a livello economico. Non solo Sardegna o Sicilia infatti meritano di essere visitate almeno una volta nella vita. Esistono località di mare low cost, dove poter vivere una vacanza da sogno anche senza svuotare il conto in banca. La meta di cui parleremo oggi si trova in una regione spesso sottovalutata: la Basilicata.

Per vacanze al mare low cost e last minute in Italia quest’estate 2022 si può andare qui a luglio o agosto

La Basilicata è la regina del low cost. Non è difficile trovare anche offerte last minute in questo territorio. In particolare, c’è un tesoro nascosto da non perdere: stiamo parlando di Maratea. Questa cittadina si trova in provincia di Potenza ed è una località estremamente caratteristica, tra le montagne lucane, affacciata sul Mar Tirreno.

Mare, montagna e non solo

Per gli appassionati di storia e cultura, questa città offre tesori inestimabili, come la basilica di San Biagio, la statua del Redentore e il borgo medievale, con case antiche divise da vicoli stretti nel centro storico. Da menzionare anche il castello di Castrocucco, monumento di interesse nazionale. Non mancano però i sentieri per il trekking, tra i boschi e le pinete, e le spiagge di sabbia dorata che accontenteranno gli amanti del mare. Troviamo numerose spiagge, da quelle attrezzate a quelle libere. Splendide anche le grotte di Marina e le grotte dell’Angelo. È possibile soggiornare in questo piccolo tesoro lucano a partire da 25 euro a notte, scegliendo l’opzione bed and breakfast o optando per il campeggio, perfetto per risparmiare divertendosi. Per vacanze al mare low cost e last minute non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire l’occasione di soggiornare in questa splendida località lucana tutta da scoprire.

