“La digestione comincia in bocca”: quante volte avremo sentito queste parole. In effetti è una perla di saggezza che andrebbe sempre tenuta a mente. La masticazione ha un ruolo fondamentale nei processi digestivi e aiuterebbe persino la pulizia del cavo orale. Vediamo quindi come masticare per non incorrere in disagi come il gonfiore addominale.

Questa cattiva abitudine potrebbe provocare la pancia gonfia

La vita moderna ci porta a trascurare sempre di più il pasto inteso come tempo dedicato ad alimentarsi mettendosi a tavola. Spesso si mangia uno spuntino o una pizza fuori casa, magari in piedi davanti ad un tavolino con in mano lo smartphone. Si tratta di una pessima consuetudine.

Quanto bisogna masticare un boccone?

Gli esperti raccomandano di trascorrere a tavola almeno 30 minuti senza smartphone. Bisognerebbe poi masticare lentamente il cibo, riducendolo in vera poltiglia prima di deglutire. Consigliano poi di masticare un boccone almeno 15 volte. Questo processo è veramente importante per la digestione, perché allo stomaco arriva non cibo ma un composto molle. Inoltre, già in bocca, il cibo viene digerito grazie agli enzimi contenuti nella saliva.

Una buona abitudine per il cavo orale e il senso di sazietà

Una corretta masticazione rinforza i denti, producendo un leggero massaggio alle gengive. In questo modo dovremmo prevenire la formazione di tartaro e placca. Soprattutto la frutta e la verdura crude potenziano questa naturale pulizia dentale. La masticazione è legata anche al senso di sazietà. Si tratta di un meccanismo che ha a disposizione il nostro corpo per farci sentire pieni e sazi. Questo segnale però viene inviato solo dopo 20 minuti dall’inizio della masticazione. È quindi fondamentale masticare lentamente, in modo che il cervello possa inviare il segnale di sazietà. Mangiando in fretta, inevitabilmente mangeremo di più.

Alcuni trucchi per masticare lentamente

Se siamo ormai abituati a mangiare troppo rapidamente, andando poi ad incrementare il gonfiore addominale, dobbiamo allenarci a nutrirci correttamente. Per masticare lentamente basterà poggiare le posate una volta messo in bocca il boccone. Ottima pratica è anche il Mindful Eating, ossia la pratica del mangiare consapevole. Questa disciplina, del tutto simile alla Mindfulness, aiuta a mangiare mantenendo la mente concentrata su cosa stiamo mangiando, sul suo gusto. Mantenendo la mente concentrata sul “qui ed ora” facciamo in modo che quando mangiamo non ci sia il pilota automatico. Masticheremo lentamente e avvertiremo di più i sapori.

In caso di gonfiore addominale, potremmo inoltre bere delle tisane di anice o finocchio. Consultiamo il medico, invece, se dobbiamo assumere carbone vegetale, perché potrebbe essere controproducente. quindi, mai masticare velocemente perché questa cattiva abitudine potrebbe provocare la pancia gonfia.

