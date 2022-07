Da millenni l’arte è stata appannaggio soltanto dei più ricchi e facoltosi mecenati del mondo. Ma oggi le cose sono cambiate: tutti possiamo fruire dell’arte ammirandola nei musei, e molti di noi possono addirittura permettersi di avere in casa propria un’opera d’arte. Il mercato dell’arte è in forte espansione negli ultimi decenni, e anche i non addetti ai lavori possono essere interessati a un investimento.

Ma se abbiamo soltanto piccole cifre da investire, è possibile portarsi a casa un’opera d’arte di valore? La risposta è sì. Possiamo addirittura acquistare delle opere d’arte che salgono sempre di valore con un investimento di meno di 200 euro. Vediamo di che cosa si tratta.

Un’arte millenaria che tiene in vita la tradizione

Le opere d’arte di cui parliamo sono molto conosciute soprattutto nell’Europa orientale. Si tratta delle icone bizantine. Le classiche icone bizantine sono cambiate poco nei secoli, e ancora oggi vengono dipinte a mano da artigiani dalle superbe capacità artistiche, spesso utilizzando gli stessi materiali che utilizzavano i grandi maestri nei secoli passati.

Possiamo ovviamente apprezzare e acquistare una classica icona in stile bizantino anche se non siamo credenti o apparteniamo a una confessione religiosa diversa, perché questi pezzi, oltre ad essere oggetti votivi, sono delle vere e proprie opere d’arte. Ma dove possiamo trovare un’icona in stile bizantino? Quanto può valere e quanti soldi dobbiamo investire?

Investiamo in queste opere d’arte per 200 euro il cui valore salirà sempre

La prima regola è di rivolgersi esclusivamente ad artisti che producono le icone seguendo le tecniche tradizionali. L’uso di materiali di valore, dalla base in legno, ai pigmenti, alla foglia d’oro, è fondamentale. Dobbiamo quindi sempre rivolgerci ad artisti certificati. In secondo luogo, dobbiamo conoscere il valore dell’opera che acquistiamo.

Attenzione ai colori e ai dettagli

Investiamo in queste opere d’arte per avere un pezzo da museo in casa nostra. È possibile acquistare icone in stile bizantino di grandissima qualità anche a partire da meno di 200 euro, ma attenzione alla qualità: esaminiamo i dettagli dell’opera, la vividezza dei colori e la maestria con cui l’artigiano ha steso le pennellate. Il luogo migliore in cui acquistare un’icona di valore è il sito ufficiale degli artisti. È soprattutto in Grecia che troveremo gli artisti che seguono maggiormente la tradizione, ma anche in Bulgaria, Romania, o altri paesi tradizionalmente ortodossi.

Lettura consigliata

L’insolita arte giapponese del suiseki