Per sgonfiare la pancia, eliminare gas intestinali ed episodi di meteorismo molti assumono questo rimedio naturale ma attenzione perché in alcuni casi sarebbe controproducente

Tutti coloro che soffrono di meteorismo, pancia gonfia e gas intestinali in eccesso spesso si rivolgono ai rimedi naturali. Oltre al finocchio, dell’anice e del cumino per le rinomate proprietà carminative, vengono annoverati fra i rimedi naturali anti-aerofagia anche quelli a base di carbone vegetale. Il carbone vegetale è un forte agente assorbente delle sostanze nocive dell’organismo tant’è che viene utilizzato anche nei casi di avvelenamento. Il protocollo da seguire in ospedale per coloro che abbiano ingerito funghi velenosi prevede proprio la somministrazione di carbone vegetale. È un rimedio di per sé sicuro visto che viene prescritto come preparazione per l’ecografia addominale. La stessa Efsa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, in un parere emesso nel 2012, non rileva problemi di tossicità.

A volte si pensa, però, che essendo un farmaco naturale, non abbia controindicazioni o comunque non abbia effetti indesiderati in casi di sovradosaggio. Questo è errato perché in certe eventualità potrebbe essere persino controproducente assumerlo. Vedremo di seguito quando il carbone vegetale sia nocivo ma prima capiamo cos’è il carbone vegetale.

Cos’è il carbone vegetale?

Il carbone vegetale è una polvere derivante dalla combustione, senza fiamma, di alcuni tipi di legno come il salice e la betulla. Talvolta invece del legno si utilizzano anche dei sottoprodotti di origine vegetale come i noccioli della frutta. Il carbone vegetale è molto poroso e come ricordavamo in precedenza ha un elevato potere assorbente. Questa caratteristica gli deriva da un trattamento termico a cui è sottoposta la polvere ottenuta dalla combustione del legno.

Cosa dice la legge

In materia si è espressa l’Unione Europea con dei Regolamenti e il Ministero della Salute in seguito alla nota vicenda che ha riguardato, tra i vari alimenti, anche il pane nero al carbone vegetale. Riassumendo quanto stabilito negli alimenti il carbone vegetale può essere usato solo come colorante. Inoltre è bene usarlo nella dose non eccedente a quanto serva per la colorazione. Questo vale ad esempio per i formaggi o la mostarda. Ne è invece vietato l’impiego, anche come colorante, per pane, pizza e focacce.

È inoltre fatto divieto per qualunque prodotto alimentare con l’aggiunta di carbone vantarne gli effetti benefici sulla salute.

L’indicazione degli effetti positivi per alcuni disturbi è invece concessa per gli integratori con relativa posologia e dosaggio.

Gli effetti collaterali

Fra gli effetti collaterali noti, come riporta Humanitas, si possono verificare costipazione e rischio di blocco intestinale. Inoltre potremmo rilevare feci di colore nero.

Occorre quindi rivolgersi al medico curante per un consulto prima e durante l’assunzione di integratori di carbone vegetale.

Per sgonfiare la pancia, eliminare gas intestinali ed evitare episodi di meteorismo ecco un rimedio naturale ma da usare con attenzione.

