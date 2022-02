Il problema del meteorismo intestinale può avere origine dalla sindrome del colon irritabile. L’eccesso di gas intestinali può appunto causare il gonfiore addominale. Oltre a farci guadagnare centimetri del girovita, provoca anche un senso di pienezza e malessere che però possiamo combattere. Durante il processo digestivo produciamo normalmente gas intestinali sia per l’ingestione di aria sia per la fermentazione degli alimenti. Questo gas viene messo in circolo nel sangue ed eliminato respirando. Se il gas rimane imprigionato nell’intestino, allora il nomale meccanismo s’inceppa e dà origine al meteorismo. Oltre ai farmaci prescritti dal medico curante, possiamo adottare qualche rimedio naturale che non è solo la classica tisana di anice e semi di finocchi.

Se abbiamo la pancia gonfia come un pallone grazie a questi rimedi naturali potremmo riacquistare l’agognato ventre piatto

Anche se si tratta di un rimedio naturale, i cui effetti non sono dimostrati scientificamente, gli oli essenziali sono utili in molte occasioni. In questo caso non dovremo assumere nulla per via orale, ma basterà l’applicazione a livello locale. L’olio essenziale di basilico, in particolare, vanterebbe proprietà antispasmodiche del tratto gastrointestinale. L’olio essenziale andrà aggiunto a qualche goccia d’olio di mandorla od olio d’oliva e andrà spalmato con movimenti circolari sulla pancia. Far assorbire come se fosse una crema. Attenzione perché i movimenti dovranno essere in senso orario.

Al cumino

Il cumino è una spezia antichissima originaria della Siria veniva usata fin dall’antichità con molteplici funzioni. Gli antichi romani ne facevano un gran uso in cucina, ad esempio, per condire le preparazioni di pesce. Tutt’oggi lo si usa per aromatizzare l’olio per il condimento delle pietanze. In Aromaterapia si usa per importanti funzioni digestive e di contrasto al meteorismo. Non essendo idrosolubile, può esser sciolto in olio, ad esempio l’olio di cocco o di mandorla. Applichiamolo sempre sulla pelle dell’addome.

Al dragoncello

Altra spezia preziosa per la funzione digestiva ed intestinale è il dragoncello che vanta proprietà antispasmodiche e antinfiammatorie. È per questo che si usa anche in caso di crampi muscolari. Per quanto riguarda il meteorismo, occorre sempre applicarlo sulla pancia diluito in olio.

L’utilizzo improprio degli oli essenziali può arrecare danni, pertanto occorre conoscere il parere di un esperto

Se abbiamo la pancia gonfia come un pallone potremmo quindi fare dei massaggi con gli oli essenziali descritti.

Il massaggio inoltre aiuterebbe anche la motilità intestinale.

Approfondimento

Invece di preparare il cavolfiore alla solita maniera, cuciniamolo in questo modo per ottenere un contorno sostanzioso e da leccarsi i baffi