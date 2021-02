In questo nostro precedente articolo abbiamo già visto quanto costa e cosa offre il conto di base BancoPosta. Esso presenta due versioni e, come dice appunto il nome, si limita ai soli due modelli di base.

L’offerta però va oltre e, nello specifico, include altri quattro profili di conto. Essi si differenziano per i costi, la tipologia di servizi offerti, il criterio anagrafico di sottoscrizione dello strumento. Entriamo dunque nel vivo del discorso e vediamo quanto costa e come scegliere il conto corrente BancoPosta più adatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le altre quattro versioni del conto corrente BancoPosta

Come detto, accanto alla versione (doppia) del conto di base, abbiamo altre quattro forme differenti di conto corrente BancoPosta. Tra di esse è possibile andare a scegliere in base all’età, ai costi che s’intende spendere, ai servizi di cui si ha maggiormente necessità.

Entrando nel dettaglio, i quattro profili ulteriori di conto BancoPosta sono i seguenti:

a) il conto Start Giovani, dedicato a chi ha meno di 30 anni e può avere un solo intestatario. Il canone annuo è di 2 euro al mese (quindi 24 annui), azzerabile di 1 euro se si accredita lo stipendio, e di 1 altro euro se si ha la Postepay Evolution;

b) il conto Start, offre alcuni servizi in più rispetto all’opzione precedente, tipo la possibilità di avere più intestatari. Costa 6 euro al mese (72 annui) che si abbassano di 1 euro se si accredita lo stipendio o la pensione e di altri 2 se si mantiene una giacenza media mensile pari o sopra i 3.000 euro;

c) l’opzione Medium (cointestabile), adatto ad esempio a chi dispone frequentemente di bonifici su web o App. Qui il costo mensile sale a 7 euro che, come sopra, si abbassano di 1 euro in caso di accredito stipendio o pensione. Ed altri 2 se si conserva una giacenza media mensile pari o maggiore ai tremila euro;

d) infine il conto Plus, cointestabile e sicuramente il più completo della scuderia c/c BancoPosta in termini di servizi offerti al cliente. Costa 108 euro annui, ossia 9 al mese che si abbattono come nei due casi su esposti.

Alcune promozioni

Al momento in cui scriviamo, i conti di cui alle lettere a), b) e c), hanno una promozione in corso. Ossia se vengono richiesti tramite App BancoPosta entro il 30 giugno prossimo, il loro canone sarebbe pari a zero per 12 mesi.

Un’altra promozione (resterà attiva fino a dicembre 2021) riguarda poi solo i nuovi clienti che dovessero effettuare una cessione del credito d’imposta a Poste. Dal momento dell’avvenuto accredito dell’importo legato alla cessione del credito, si avrà diritto a sei mesi di canone gratis.

Quanto costa e come scegliere il conto corrente BancoPosta più adatto?

Ritornando ai c/c BancoPosta, vediamo di capire quanto costa e come scegliere il conto corrente BancoPosta più adatto a noi.

Ora, i criteri su cui impostare la scelta sono vari. Ricapitoliamoli: l’età; i servizi di cui si ha bisogno; i costi che si vogliono o si è disposti a pagare; il numero di cointestatari del conto. Ed infine ricordiamo il caso di particolari redditi ISEE o precise soglie (ossia importi annui massimi) pensionistiche. Quest’ultimi criteri valgono soprattutto per le due versioni del conto di base BancoPosta.

Come impostare la scelta? Purtroppo non esiste risposta equivoca, valida ed efficace per tutti. Manco a dirlo, è spesso dalla combinazione di due o più fattori tra quelli su esposti che si può procedere a una scelta saggia e giusta del prodotto finale.

Al Lettore indichiamo infine due strade maestre che, storicamente, si sono sempre rivelate efficienti. La prima rimanda alla combinazione di più parametri a disposizione. Ossia combinarli tra di essi (a coppie di due a due o anche più) e poi scegliere il prodotto più adatto, in termini di servizi e/o di costi.

La seconda è quella di ricordare che il mondo dei c/c è sempre in evoluzione, 365 giorni all’anno. Gli istituti finanziari propongono di continuo promozioni particolari ai clienti vecchi e/o nuovi, rimodulando costantemente la loro offerta. Per cui occorre sempre stare attenti a saper cogliere tutto ciò che proviene dal mercato, da tutti gli operatori, nessuno escluso. Poi procedere a mettere a confronto, senza mai dare nulla per scontato.

Ecco dunque risposto a quesito su quanto costa e come scegliere il conto corrente BancoPosta più adatto.