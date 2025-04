Imprenditori a km zero: l’idea geniale per tagliare i costi del carrello della spesa

In tempi di ristrettezze economiche, molte famiglie sono costrette a oculare gli acquisti anche per la spesa quotidiana. Quando le offerte dei supermercati non bastano, è opportuno ricercare metodi aggiuntivi per risparmiare, senza dover rinunciare ai beni di prima necessità.

Ultimamente, sempre più persone hanno iniziato a coltivare in autonomia le verdure in casa. Per farlo, non è necessario essere dei contadini esperti ma basta avere cura del proprio orticello con un poco di dedizione e forza di volontà. Non serve, inoltre, un orto vero e proprio, ma basta una terrazza o un balcone con qualche vaso.

I vantaggi dell’orto fai-da-te: le 5 verdure da coltivare in casa

Indice dei contenuti I vantaggi dell’orto fai-da-te: le 5 verdure da coltivare in casa

Una verdura che può esser coltivata comodamente a casa è la lattuga, perché ricresce velocemente dopo averla raccolta e, quindi, con pochi semi è possibile ottenere prodotto in quantità elevata. Potete, inoltre, sbizzarrirvi con diverse qualità, come la lattuga romana e quella cappuccio.

Anche i pomodori sono un ottimo prodotto da coltivare comodamente in casa, per evitare di pagarla un occhio della testa al supermercato o ai negozi di ortofrutta. Non è difficile: bastano attenzioni costanti e l’utilizzo di fertilizzanti specifici per ottenere a una sola pianta più di 50 vaschette di pomodori all’anno. Se considerate che anche il sapore sarà decisamente più autentico, si tratta di un investimento irrinunciabile.

Via libera, poi, alle erbe aromatiche. Comprarle è diventato molto dispendioso ma, con dei semplici vasetti potete “collezionarle” tutte e averle sempre a portata di mano. Quelle più semplici da coltivare da soli sono il prezzemolo, il timo, la menta, il basilico e la salvia. Vanno benissimo sia all’esterno sia all’interno e, a differenza delle verdure, non necessitano di troppa cura. Le piante, inoltre, possono essere rinnovate per talea e, di conseguenza, con pochi semi si avrà un orto perenne.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la bietola è perfetta per l’orto fai-da-te. Resiste molto bene alla siccità e, dunque, si presta ai luoghi caldi e soleggiati. Al supermercato è molto costosa e non può essere mantenuta per lungo tempo nel frigo. Poiché le sue proprietà sono molteplici per la salute dell’organismo, coltivarla nel proprio orto rappresenta la soluzione migliore per non rinunciarvi. Al pari della lattuga, ricresce costantemente dopo la coltivazione. Occhio, però, a raccogliere solo le foglie e a non estirpare l’intera pianta. Il periodo perfetto per raccoglierla da maggio a novembre, ma con il concime giusto è possibile averla a disposizione anche nei mesi invernali.

Per finire, suggeriamo il cavolo riccio. Questo prodotto assicura raccolti lunghi e costanti. Basta seminarlo a inizio marzo, per averlo a disposizione da maggio alla fine dell’inverno. Attenzione, però, perché il cavolo nero attira i piccoli insetti, soprattutto le farfalle. Controllate in continuazione le foglie, per evitare che gli animaletti le mangino tutte.