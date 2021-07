Il Ministero dell’Istruzione ha messo a concorso (G.U. n. 56 del 27 luglio) 304 posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali. Si tratta di posti di lavoro a tempo indeterminato da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1.

Esponiamo i tratti salienti del bando, dunque attenzione a non lasciarsi sfuggire questo concorso a tempo indeterminato per 304 laureati.

I posti messi a concorso

I 304 posti messi a concorso (elevabili fino a 648; comma 5, art. 1) sono così ripartiti:

255 unità, profilo di funzionario amministrativo, giuridico e contabile (codice concorso 01);

7 unità, profilo di funzionario socio organizzativo gestionale (codice concorso 02);

7 unità, profilo di funzionario per la comunicazione e per l’informazione (codice concorso 03);

35 unità, profilo di funzionario informatico-statistico (codice concorso 04).

Alcuni dei posti messi a concorso sono riservati così come specificato nel dettaglio dal bando.

Requisiti per l’ammissione al concorso

I candidati al concorso devono possedere cittadinanza italiana o uno stato UE (e fatte salve le eccezioni di legge) ed età non inferiore ai 18 anni. Ancora: la piena idoneità allo svolgimento delle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e l’essere in regola nei confronti del servizio di leva.

In merito al titolo di studio, per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea, o laurea, o laurea specialistica o magistrale. La lettera f) del comma 1, art. 3, disciplina nel dettaglio le classi di studio richieste e variabili in funzione del profilo a cui ci si candida.

Termine e modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda può avvenire solo online attraverso SPID e compilando il modulo elettronico disponibile sulla piattaforma digitale. La data di scadenza è fissata per le ore 18.00 del 27 agosto.

Infine, il comma 6 dell’art. 5 precisa che si può inoltrare domanda solo a uno dei quattro profili messi a concorso.

Il successivo articolo 6 elenca minuziosamente tutte le informazioni che deve contenere la domanda di partecipazione. Vale a dire tutti dati personali, le informazioni riguardanti i titoli di studio, l’eventuale diritto e/o possesso di titoli di preferenza.

Attenzione a non lasciarsi sfuggire questo concorso a tempo indeterminato per 304 laureati

La procedura concorsuale si articola in una eventuale prova selettiva, poi la prova scritta e infine quella orale.

La possibile prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test a risposta multipla da risolvere entro un tempo predeterminato.

Quanto alla prova scritta, il comma 3 dell’art. 12 elenca le materie oggetto della prova, variabili in funzione del profilo al quale ci si candida. Anche in questo caso la prova consiste nella somministrazione a tempo di quesiti a risposta multipla. Ci sarà, infine, la prova orale: verterà sulle stesse materie oggetto della prova scritta.

In chiusura, invitiamo il Lettore alla presa visione integrale del bando per sciogliere tutti gli eventuali dubbi e/o casistiche particolari.

