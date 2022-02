Molto spesso quando pensiamo ai secondi piatti di carne ci vengono in mente solo tre animali: maiale, manzo e pollo. Questi sicuramente sono i più consumati e i più reperibili sul mercato, però oltre ad essi esistono moltissimi altri esemplari vantaggiosi da consumare. Ad esempio, c’è tutto il vasto mondo della carne nera e della selvaggina. Oggi parliamo di un elemento appartenente a quest’ultimo gruppo. Infatti, questa carne tenerissima e magra che non tutti consumano è una scelta vantaggiosa per la nostra salute. Scopriamo insieme perché andrebbe assolutamente inserita all’interno delle nostre diete.

Gli effetti della mancanza di ferro

La carne è uno degli alimenti che più contiene ferro. Infatti, le frattaglie e specialmente il fegato sono prescritti per i soggetti che soffrono di anemia o che sono affetti da una spossatezza immotivata. Questo minerale è molto importante per il benessere del nostro organismo. Infatti, svilupperebbe il tessuto connettivo e regolerebbe gli ormoni. Secondo le stime l’ideale è assumerne 14 mg al giorno. Stando sotto questa dose si potrebbero avere dei problemi da non sottovalutare come stanchezza, difficoltà a concentrarsi e a ricordare le cose e abbassamento delle difese immunitarie. Se ci si ritrovasse in questa situazione, sarebbe meglio contattare subito il proprio medico di base. Vediamo però in quale tipo di carne possiamo trovarne a bizzeffe.

Questa carne tenerissima e magra è una miniera di ferro e vale oro per la nostra salute

Stiamo parlando della lepre. Questa carne è un’ottima fonte di proteine e ha anche poche calorie: ne presenta infatti appena 114 per ogni 100 grammi. È quindi adatta anche in regime di dieta, anche perché ha un basso contenuto di lipidi (ne ha infatti solo 2,3 a parità di peso). Poi contiene anche un ottimo quantitativo di ferro, seguito da fosforo e potassio.

Dei possibili abbinamenti

Se si volesse rendere la lepre un piatto completo, consigliamo di affiancarla a una fonte di carboidrati e a una di fibre. Per non cucinare un primo piatto, possiamo optare per un bel piatto di patate al forno. Abbiamo già spiegato come renderle croccanti fuori e morbide dentro con questi trucchi che suggerisce la scienza. Per quanto riguarda la verdura, suggeriamo di portare in tavola i cardi, che terrebbero sotto controllo gli zuccheri nel sangue e aiuterebbero il sistema cardiovascolare.

Lettura consigliata

