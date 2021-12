Una buona alimentazione, insieme ad un esercizio fisico adatto alla propria età, è una delle migliori abitudini che possiamo acquisire durante la vita. Infatti sapere orientare le proprie scelte, non cadendo per troppo tempo negli eccessi, è una possibile garanzia per un benessere lungo e duraturo. Per questo oggi parliamo di un fatto alimentare di cui non tutti sono a conoscenza che riguarda le proteine animali. Infatti, non tutti la comprano, ma questa pregiata carne rossa vale oro ed è una delle più vantaggiose per la salute. Vediamo insieme di quale si tratta e perché può far bene, sempre se consumata con le dovute accortezze.

Stiamo parlando della carne equina. Questa generalmente attrae ancora delle resistenze da parte degli acquirenti, probabilmente perché si tratta di un animale molto amato per la sua bellezza e maestosità. Però racchiude parecchi vantaggi di cui non tutti sono a conoscenza: prima di tutto rispetto ad altre tipologie di carne rossa è considerata molto magra. Ha infatti solo 133 calorie e 5 gr di lipidi per ogni etto di prodotto. Il contenuto di colesterolo poi risulta abbastanza contenuto, risultando pressoché identico rispetto ad altri carni, come manzo e pollo. Inoltre è il prodotto animale che contiene più ferro in assoluto raggiungendo la quota di quasi 4 mg per il peso sopraindicato. Questo minerale inoltre viene assorbito dall’organismo molto più facilmente rispetto ad altri alimenti, come ad esempio gli spinaci. Il suo consumo è quindi consigliato agli anemici, ma anche alle donne in stato di gravidanza e agli sportivi. Potrebbe portare dei benefici però anche agli anziani e ai bambini.

Le possibili controindicazioni presenti in questo cibo

In questo tipo di cibo non sono presenti delle controindicazioni secondo l’Humanitas. Bisogna però tenere sotto controllo in generale il consumo di carne dato che potrebbe provocare dei problemi ai soggetti che soffrono di ipercolesterolemia e uricemia. Al contrario sarebbe meglio aumentare gli introiti di proteine vegetali. Ad esempio questo legume molto gustoso e particolarmente povero di calorie è una vera e propria miniera di sostanze nutritive benefiche per il nostro organismo. Per questo motivo prima di inserirla nella propria dieta è meglio consultarsi con il proprio medico di base o con un nutrizionista.

