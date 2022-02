Per gli amanti delle sorprese e delle gite fuori porta, il weekend di San Valentino sarà un’occasione davvero da non perdere. Quest’anno, infatti, invece dei soliti regalini, possiamo stupire la nostra dolce metà regalando un bel soggiorno in qualche località italiana.

In un precedente articolo, abbiamo ad esempio consigliato Borghetto sul Mincio, un meraviglioso borgo in provincia di Verona. Oggi invece parleremo di Morro d’Alba, un comune in provincia di Ancona considerato uno dei borghi più belli d’Italia. In questo piccolo paese di 1.831 abitanti, come vedremo, ci saranno delle belle iniziative dedicate all’amore ed agli innamorati.

Cosa vedere a Morro d’Alba

Dal punto di vista architettonico, spiccano la cinta muraria a pianta pentagonale ed il camminamento interno detto la Scarpa. Questo suggestivo tracciato urbano, costruito per ragioni difensive nel XIII secolo, è un unicum in tutta Europa.

Percorrendo questo camminamento si giunge ai torrioni panoramici, dai quali si può osservare il meraviglioso paesaggio dominato dalle campagne.

Ubicato presso la Scarpa troviamo anche il Museo Utensilia, dove si possono ammirare oggetti legati all’agricoltura utilizzati per anni nel territorio. Qui si può accedere anche ai sotterranei del castello medievale, caratterizzati da una fitta rete di cunicoli che costituiscono un vero e proprio borgo sotterraneo. Per quanto riguarda le strutture religiose, sono degne di nota la Chiesa di San Gaudenzio e la Chiesa della Santissima Annunziata.

Morro d’Alba, però, è soprattutto apprezzato per la produzione di pregiatissimi vini. Infatti, fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Vino e la sua punta di diamante è il vino Lacrima di Morro d’Alba DOC.

Ideale per una romantica toccata e fuga di San Valentino, ecco il borgo italiano assolutamente da visitare

In occasione della festa di San Valentino, Morro d’Alba diventerà anche il borgo dell’amore.

Infatti, da venerdì 11 a domenica 20 febbraio, per ben due weekend, ci saranno tante iniziative dedicate al giorno più romantico dell’anno.

Le coppie di innamorati potranno godersi una meravigliosa passeggiata romantica lungo il camminamento, accompagnati da musica e melodie davvero suggestive. L’atmosfera diventerà magica soprattutto al tramonto, quando il camminamento verrà soltanto illuminato dalle candele.

All’ingresso di quest’imponente monumento architettonico si allestirà anche il Cartello del bacio, ideato per potersi fare dei selfie da ricordare per sempre. Inoltre, lungo il tragitto, e sparsi per gli angoli del borgo, si potranno raccogliere dei bigliettini con frasi poetiche e romantiche da tenere per sé o regalare.

Anche in Piazza Romagnoli ci si potrà sedere sulla panchina degli innamorati o dedicare un pensiero nel pozzo dei desideri. L’autore del pensiero più bello verrà premiato con una cena per due presso uno dei ristoranti del borgo.

Durante il weekend si potranno visitare anche i sotterranei del castello ed il museo. Mentre per domenica 13 e 20 febbraio è prevista una visita guidata gratuita del borgo e si potrà anche accedere, sempre gratuitamente, alla mostra Il giocattolo antico. Quindi, ecco perché Morro d’Alba è ideale per una romantica toccata e fuga durante il weekend di San Valentino.