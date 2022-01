Tutti sappiamo che la salute e il benessere spesso passano da due abitudini semplici ma fondamentali: il movimento e l’alimentazione. Per questo motivo è importante conoscere gli alimenti che mettiamo in tavola e a volte anche provarne di nuovi. Proprio per questo oggi parliamo di un ortaggio poco usato. È infatti possibile vantare ossa forti e cuore in forma con questa deliziosa verdura di stagione che pochi consumano e che tiene sotto controllo gli zuccheri nel sangue. Vediamo dunque di cosa si tratta e come possiamo portarlo in tavola.

Stiamo parlando del cardo. Questo è anche chiamato carciofo selvatico, ma a vedersi assomiglia di più ad un sedano. Generalmente se ne consumano i gambi e si scartano via le foglie: principalmente è preferibile mangiarlo previa cottura, ma esiste la varietà del Monferrato, che è l’unica che si può consumare anche a crudo.

La sua particolarità risiede nel fatto che è molto ricco di calcio e potassio. Questo, dunque, va a beneficio dello scheletro e del sistema cardiovascolare. In particolare, il potassio è molto importante per il cuore. Infatti, battito cardiaco irregolare, debolezza muscolare e cambiamenti nell’umore potrebbero essere dovuti alla carenza di questo prezioso sale minerale. Sono presenti poi anche delle buone quantità di vitamine, in particolare la vitamina C. Ugualmente, una mancanza di quest’ultima potrebbe indurre a dei problemi. Infatti apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. Nonostante non siano presenti particolari controindicazioni nei riguardi di questo alimento, consigliamo sempre di consultarsi con il proprio medico di base per un consumo corretto e consapevole. Infine, è bene tenere conto che questi ortaggi potrebbero scatenare delle allergie in certi soggetti.

Come si possono proporre i cardi

I cardi sono un contorno facile e abbastanza versatile. Hanno un introito calorico considerevolmente basso e quindi si possono prestare a delle preparazioni light o più elaborate. Ad esempio, possono essere conditi con olio, sale e limone oppure si possono cucinare utilizzando una gratinatura. Per questo tipo di ricetta sarà necessario preparare una besciamella e utilizzare ingredienti molto ricchi come parmigiano e formaggio. In alternativa si può anche preparare una parmigiana, sostituendo i cardi alle melanzane, o anche friggerli in pastella.

