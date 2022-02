Spese pazze e golosità caloriche tenteranno nel weekend questi 2 segni zodiacali mentre la Bilancia dovrà tenere a freno la lingua

Oggi è venerdì. Per molti, il giorno più atteso della settimana perché rappresenta l’anticamera del weekend. Tra l’altro, il fine settimana in arrivo è quello che precede il giorno di San Valentino. Quest’anno, il 14 febbraio cadrà infatti di lunedì. Molto probabilmente, molti lo festeggeranno in anticipo, per godersi più tempo possibile, magari un’intera giornata, insieme al proprio partner. Come già anticipato, per questi 4 segni zodiacali si preannuncia una festa degli innamorati davvero memorabile. Mentre, più in generale, già da inizio mese il Cancro trionfa nel settore amore e sentimenti.

Ma torniamo ora un attimo al fine settimana ormai imminente. Liberi dal lavoro e dagli impegni della quotidianità, tutti vorremmo che il sabato e la domenica fossero giornate splendide sotto tutti i punti di vista. Non sempre però le cose vanno in questo modo. Oltre agli imprevisti, ci sono infatti anche stelle e pianeti che possono metterci lo zampino. Andiamo allora a scoprire cosa ci attende. Nei giorni 12 e 13 febbraio, spese pazze e golosità caloriche tenteranno alcuni di noi. Se non vogliamo ritrovarci con il conto in rosso o la bilancia che urla vendetta, è bene stare in guardia.

Per la Bilancia si prevedono giornate non semplici e poco rosee

Piuttosto nervosi e facilmente irascibili, i nati sotto questo segno dovranno cercare di mantenere la calma il più possibile. Spinti da un certo impeto, correranno infatti il rischio di farsi sfuggire qualche parola di troppo. È quindi fondamentale avere un controllo maggiore sia sulle parole ma anche sulle azioni. Questo vale in tutti i settori: dai rapporti interpersonali all’ambito lavorativo.

Questo perenne stato di tensione genera confusione e mina vari tipi di rapporto. I bilancini sono quindi avvertiti. Devono cercare di mantenere la calma ed essere più tolleranti nei confronti degli altri. In amore, evitare di farsi accecare dalla gelosia.

Spese pazze e golosità caloriche tenteranno nel weekend questi 2 segni zodiacali mentre la Bilancia dovrà tenere a freno la lingua

Andiamo a scoprire ora, invece, quali sono i due segni zodiacali che dovranno resistere alle tentazioni.

I Gemelli, nell’ultimo periodo, hanno avuto qualche difficoltà a far quadrare conti e bilanci. Le cose, a livello astrologico, stanno finalmente per svoltare in positivo. Tuttavia, è bene valutare molto bene ogni tipo di spesa e di investimento.

Di tutt’altro tipo, invece, le tentazioni che metteranno a rischio il segno dell’Acquario. In questo caso, infatti, si tratta di vizi più materiali. I nati sotto questo segno saranno infatti tentati dal sesso sfrenato e da qualche peccato di gola. Nel primo caso, chi ha un rapporto di coppia ben rodato, non potrà che trarne vantaggio per rafforzare il legame con il partner. Ogni tanto, del resto, un po’ di pepe nella coppia non fa mai male. Occhio invece a grassi e calorie. Basta un minuto per assaporarli e mesi di palestra per smaltirli da pancia e fianchi!