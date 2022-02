Nei giorni di festa ci piace preparare qualcosa di speciale da gustare con tutta la famiglia. Alcuni piatti sembrano difficili, ma con qualche piccolo segreto possiamo accostarci ai fornelli senza timore e rendere la nostra preparazione un facile gioco. Armiamoci quindi di utensili e padelle e realizziamo un piatto veramente sontuoso, degno di un pranzo da re. Parliamo del filetto al latte, una preparazione semplicissima ma che soddisfa anche il palato più esigente. Per la preparazione usiamo il filetto di maiale, un taglio tenero e magro che è molto saporito ma non troppo calorico. Inoltre, rispetto al filetto di vitello, è molto meno costoso pur essendo ugualmente pregiato. Con carne tenerissima, cipolla, rosmarino e un piccolo segreto creeremo un piatto superbo.

Riscopriamo i sapori della tradizione usando la cottura lenta

Se vogliamo rendere questo piatto ancora più gustoso e nutriente possiamo cuocerlo in modalità lenta. In questo caso dobbiamo usare una pentola slow cooker o multicooker con funzione slow. Sono tegami di nuova generazione che permettono di cuocere lentamente i cibi programmando il tempo di cottura. In commercio si possono trovare modelli non molto costosi che ci permettono di cucinare in modo sano e gustoso esaltando il sapore degli alimenti. Sono estremamente pratiche perché non dobbiamo controllare la cottura e tengono in caldo il cibo. Se abbiamo una pentola slow cooker, dobbiamo cuocere per cinque ore in modalità slow. Per il resto il procedimento rimane invariato.

Carne tenerissima, cipolla, rosmarino e un piccolo segreto per preparare un secondo piatto gustoso ma ricco di proteine e minerali

Questi sono gli ingredienti:

500 g di filetto di maiale;

180 g di latte;

mezza cipolla;

olio extravergine di oliva q.b.;

1 rametto di rosmarino;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Cominciamo col mettere nella pentola l’olio e la cipolla finemente affettata, che deve imbiondire a fuoco lento per circa 10 minuti. Perché la cipolla risulti perfettamente rosolata ma non bruci, è necessario che la temperatura dell’olio sia bassissima.

A questo punto non ci resta che adagiare il filetto nella pentola e ricoprirlo con il latte. Saliamo e pepiamo secondo i nostri gusti e aggiungiamo il rametto di rosmarino per aromatizzare. Lasciamo cuocere circa un’ora a fuoco bassissimo.

A fine cottura lasciamo raffreddare leggermente, prima di affettare e servire. Disponiamo le fette in un piatto da portata e accompagniamo con il sughetto di cottura e le cipolle, che si possono anche frullare.

È un piatto favoloso e raffinato adatto per un’occasione importante o quando vogliamo solo coccolarci.