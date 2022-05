Quando si parla di carne magra a tutti vengono in mente il pollo e il tacchino. Carni facilmente digeribili, appaiono in moltissime diete degli italiani. Tuttavia, c’è una carne che è altrettanto magra ma che gli italiani sembrano conoscere poco. Le sue proprietà nutritive per 100 grammi sono 21,7 di grassi, 2,7 di carboidrati e 113 calorie.

Parliamo della carne d’asino, conosciuta e apprezzata soprattutto nelle regioni settentrionali del nostro Paese. Carne saporita ma tenera, l’asino è perfetto per molte ricette. Infatti, questa carne che in pochi conoscono e comprano è magrissima e possiamo usarla in molte ricette.

Ingredienti

700 grammi di carne di asino tritata;

2 cipolle;

1 spicchio d’aglio;

3 foglie di alloro;

60 grammi di burro;

2 bicchieri di vino rosso fermo;

olio extravergine di oliva e sale.

Questa carne che in pochi conoscono e comprano è magrissima e si usa in mille ricette

In primo luogo andiamo a far soffrigger la cipolla che abbiamo tagliato finemente con l’olio e il burro. Aggiungiamo anche l’aglio e, quando vediamo che il soffritto è pronto, aggiungiamo la carne d’asino.

Sfumiamo con il vino rosso, che può essere un buon dolcetto o barbera secco e non frizzante. A questo punto, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere a fuoco lento per almeno due ore. Aggiustiamo di sale e di alloro e poi serviamo.

Generalmente, questa ricetta si accompagna alla polenta, ma possiamo anche associarla alle patate al forno. Per quanto riguarda, invece, il vino con cui abbinarla, possiamo scegliere due alternative. Possiamo scegliere lo stesso vino con cui abbiamo sfumato la carne oppure un rosso di medio corpo. Questo piatto è tipico della tradizione contadina della pianura del po’ e in special modo di Novara.

Altre ricette

Tuttavia, questa non è l’unica ricetta possibile con la carne d’asino. Possiamo anche preparare il famoso stufato d’asino ma ci servono due giorni, perché dobbiamo far stare la carne d’asino nel vino rosso per qualche ora.

Altrimenti, sempre le regioni del nord Italia ci presentano un’altra ricetta per la carne d’asino, lo stracotto con la polenta. Anche in questo caso, però, per questa preparazione si necessita di molto tempo ed è dunque meglio lasciarla per la domenica o per il fine settimana.

