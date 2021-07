Balconi, terrazze e ogni spazio che abbiamo all’esterno possono diventare delle zone molto sporche. La ragione? Ebbene, spesso sono i piccioni. Se viviamo in una città, il problema ci è arrivato o ci arriverà quasi di sicuro. Se non lo trattiamo come dovremmo, inoltre, si riproporrà con cadenza regolare.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo voluto dare un consiglio al Lettore per cercare di farli allontanare per sempre dai balconi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Certo, quando vediamo i piccioni pensiamo, come siamo stati abituati a fare, alla sporcizia e alle malattie. Ne vediamo sempre tanti insieme, riconosciamo il loro odore e i loro spostamenti. Tuttavia, in pochissimi sanno che la loro carne è davvero un toccasana per il nostro corpo e la nostra salute. Come riportato, infatti, da diverse riviste specializzate e da diversi studi. Infatti, vorremmo cacciarli dai balconi, ma la loro carne è perfetta per pressione e cuore.

La carne

La carne di piccione era sulle tavole degli imperatori romani e bizantini. Inoltre, ci sono ricettari della Firenze rinascimentale che attestano la presenza del piccione nei menù del tempo. Se questa carne ha avuto nel passato tanta fortuna è sicuramente la conseguenza di due ragioni. Innanzitutto, il suo sapore è davvero prelibato. Certo, i grandi chef cucinano solo piccioni molto giovani. Mai più di sei mesi, altrimenti la carne assomiglierebbe alla selvaggina. Inoltre, la carne del piccione presenta sia un grande contenuto proteico sia una bassa quantità di grassi.

Vorremmo cacciarli dai balconi ma la loro carne è perfetta per pressione e cuore

Attualmente la carne di piccione la si trova spesso solamente nei ristoranti di alto livello. Tuttavia, dovrebbe essere consumata con maggiore regolarità, dato che è anche ricca di ferro, potassio e fosforo. In particolare, si sottolinea come la carne di piccione agisca per il corretto funzionamento dei nostri muscoli per per il cuore.