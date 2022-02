In questi giorni di duro lavoro in moltissimi italiani stanno pensando di concedersi una piccola vacanza nelle prossime festività. Se vogliamo restare in patria, dobbiamo sapere che esistono numerose mete vicino a casa nostra che sono perfette per qualche giorno di riposo. Oggi vogliamo parlare di città romantiche meno famose delle solite Venezia e Parigi, ma ugualmente perfette per una fuga d’amore.

A due passi dal confine

Quando cerchiamo una destinazione per i nostri viaggi, spesso non sappiamo dove andare e siamo tentati di ritornare nei luoghi che già conosciamo.

Spesso se osiamo nuove mete, abbiamo grandi sorprese, così oggi vogliamo parlare di due città romantiche, perfette per una vacanza di qualche giorno.

Entrambe le città di cui parleremo si trovano a pochi chilometri dal confine italiano e sono raggiungibili comodamente in automobile.

Cominciamo parlando di Nizza, la capitale della Provenza e del Sud della Francia. Questa città è ricchissima di storia e di scorci magici, oltre che di una costa bellissima e pittoresca. Nizza ospita numerosi musei d’arte e vie ricche di negozi eleganti e lussuosi.

Perfetta per chi ama provare i cibi provenzali e i vini francesi, questa città ha un’unica atmosfera romantica a cui è difficile resistere. Tra un museo e un ristorantino, non potremo perderci una passeggiata lungo la Promenade des Anglais, lo splendido lungomare da cui è possibile vedere tutta la città. Grazie al clima temperato e assolato durante tutto l’anno, sarà possibile ricaricare le pile dal freddo e dalla stanchezza.

Né Venezia né Parigi, sono queste le città perfette per una fuga romantica a San Valentino ma anche a Pasqua

L’altra città di cui parleremo oggi è una capitale europea spesso sottovalutata dai viaggiatori. Anch’essa si trova a pochi chilometri dal confine italiano ed è ricca di storia e di cultura.

Stiamo parlando di Lubiana, la capitale slovena dalle mille sorprese. Lubiana si presenta come una piccola città molto semplice da visitare a piedi.

Questa città dal sapore mitteleuropeo ci offre numerose attrazioni, come il panorama sulla città o la gita al Lago Bled, celebre per la sua bellezza. La Slovenia è perfetta se vogliamo concederci qualche giorno di relax senza spendere, perché i prezzi sono molto più bassi e l’offerta è moltissima. Potremo anche concederci qualche giorno in una delle terme naturali che questo Paese ci offre oppure una visita agli splendidi parchi naturali.

Dunque, né Venezia e né Parigi, sono queste le città romantiche da visitare con la nostra dolce metà.

