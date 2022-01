Sappiamo che per dimagrire rapidamente dobbiamo seguire uno stile di vita sano. Questo significa che dobbiamo coniugare dieta salutare e attività fisica costante. Sono molte le teorie che si sbilanciano su quale sia la migliore attività fisica per bruciare grassi e calorie. Molte di queste tengono conto del sistema metabolico, ma poche tengono conto degli ormoni anti-obesità che il cuore secerne. Stando a una ricerca autorevole, pubblicata dalla Fondazione Veronesi, il cuore avrebbe un ruolo centrale nel dimagrimento. Due ormoni, da esso prodotti, aumenterebbero a dismisura il consumo dei grassi. Stando sempre agli esperti della Fondazione, a stimolare la produzione di questi due ormoni sarebbe un’attività fisica in particolare. Questa attività fisica non fa sudare ma brucia i grassi e fa dimagrire velocemente come nessun’altra. Oltre ai benefici in chiave di consumo di grassi, tale attività, stimolando la produzione dei due ormoni, darebbe anche benefici ai nostri reni.

Il cuore produce ormoni essenziali per bruciare i grassi e dimagrire. A dirlo è una ricerca prestigiosa dell’Università Politecnica delle Marche, poi pubblicata sul Journal of Clinical Investigation. Stando allo studio, i due ormoni prodotti dal cuore, il peptide natriuretico atriale e quello ventricolare, stimolano lipolisi e termogenesi. Entrambi i processi implicano un grande consumo di grassi. Inoltre, secondo i ricercatori, i due ormoni possono produrre calore senza alterare la pressione sanguigna.

La scoperta ha un forte valore pratico. Infatti, oltre ad aver fatto una notevole nuova scoperta circa i processi metabolici, i ricercatori hanno rivelato una via privilegiata al dimagrimento. Stimolando la produzione di questi due ormoni, possiamo accelerare il metabolismo dei grassi. L’attività fisica, in generale, sembrerebbe aiutare. Ma l’attività che più di tutte stimola la produzione di questi due ormoni sembrerebbe il nuoto.

Sulle pagine della Fondazione Veronesi, gli esperti si sbilanciano dicendo che sarebbe soprattutto il nuoto a stimolare la produzione dei due ormoni anti-obesità. Sempre secondo gli esperti, ci sono anche altri fattori che stimolerebbero questa nuova via metabolica. Tra questi c’è anche quello di seguire una dieta ipocalorica, che dunque resta comunque una via privilegiata per dimagrire velocemente. Sia il nuoto che la dieta ipocalorica, quindi, velocizzerebbero il dimagrimento, non solo bruciando e tagliando calorie, ma anche accelerando il metabolismo dei grassi.

