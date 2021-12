Sappiamo che fare attività fisica con costanza e a tutte le età è fondamentale per prenderci cura della nostra salute. Una vita attiva può essere il primo fondamentale passo verso la prevenzione di malattie e disturbi cronici, come pressione alta, colesterolo e diabete. La domanda che molti si fanno è: qual è la migliore attività per arginare ipertensione, colesterolo e diabete? Vari sono gli studi che si soffermano sull’argomento. Uno di questi, portato avanti presso il Lawrence Berkeley National Laboratory, conferma i vantaggi dei due esercizi aerobici più comuni: camminata e corsa. Secondo i risultati del sopracitato studio, arriva la conferma che camminare e correre abbassano ipertensione, colesterolo e diabete ed ecco di quanto. Gli scienziati, infatti, hanno quantificato i benefici dell’attività fisica su ipertensione, colesterolo e diabete. Vedremo che non c’è grande differenza tra le due attività, entrambe valevoli per la qualità di “medicina naturale”.

Contro pressione alta, colesterolo e diabete, è meglio correre o camminare? I ricercatori dell’Università di Berkeley si sono posti questo quesito, prima di intraprendere una ricerca che ha portato a risultati inattesi. Lo studio ha preso come riferimento un campione di ben 33.000 corridori e 15.000 camminatori. Lo scopo era quello di monitorare i membri del campione per desumere i vantaggi di corsa e camminata su pressione alta, colesterolo e diabete.

Dopo un lungo monitoraggio, i ricercatori hanno analizzato i dati raccolti. La prima conclusione cui sono arrivati è che, a parità di energia consumata, camminare e correre danno entrambi benefici su pressione alta, colesterolo e diabete. Inoltre, i ricercatori hanno calcolato tali benefici, concludendo, sorprendentemente, che non sembra esserci molta differenza tra le due attività. Anzi, camminare potrebbe persino dare vantaggi maggiori.

Ecco quanto diminuiscono pressione alta, colesterolo cattivo e diabete con queste due attività

In seguito alla ricerca, gli studiosi convengono sul fatto che correre e camminare danno benefici a ipertensione, colesterolo cattivo e diabete. Inoltre, le due attività avrebbero effetti positivi anche in ottica di prevenzione delle malattie coronariche. Ma gli studiosi non si sono limitati ai pareri, hanno anche calcolato i vantaggi percentuali di corsa e camminata. Con la corsa, l’ipertensione scenderebbe del 4,2%, il colesterolo LDL del 4,3% e il diabete del 12,1%. Con la camminata, l’ipertensione scenderebbe del 7,2%, il colesterolo cattivo del 7% e il diabete del 12,3%. Dunque, non solo non sussistono grandi differenze tra le due attività, ma camminare darebbe vantaggi maggiori di correre.

