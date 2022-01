Il cervello che perde colpi e la memoria che zoppica sono alcuni tra i principali segnali dell’età che avanza. L’aspettativa di vita è aumentata esponenzialmente rispetto ad alcuni anni fa e ciò ha comportato la comparsa di nuove malattie legate all’invecchiamento. Basti pensare alla demenza e all’Alzheimer, una delle malattie più aggressive del nostro secolo.

A tal proposito, ricordiamo che la spia dell’Alzheimer si riscontrerebbe non solo nella perdita di memoria ma anche in questo particolare spesso trascurato.

Per salvaguardare la salute del nostro cervello, gli esperti consigliano di mantenersi attivi, stimolando la mente, mantenendo le relazioni sociali ed evitando abitudini sbagliate. Oltre a questi, però, un altro fattore importantissimo per mantenere il cervello in salute è curare la propria alimentazione. Oltre al salmone, ad esempio, anche questi pesci sono una miniera di omega 3 e aiuterebbero a contrastare Alzheimer, demenza e trigliceridi alti.

In più, oggi parleremo di alcuni alimenti ricchi di vitamina B7, un nutriente importantissimo per il cervello. Questa, infatti, abbasserebbe il colesterolo, migliorerebbe la memoria, pulirebbe le arterie e non solo.

Ecco in quali alimenti possiamo trovare questa preziosa vitamina.

Per abbassare il colesterolo e rinforzare il cervello sarebbe meglio consumare questi alimenti ricchi di vitamina B7

Le vitamine sono nutrienti indispensabili per l’organismo. Nello specifico, la vitamina B7 svolge tantissime funzioni importanti per la salute del cervello, della memoria e del sangue.

Aiuterebbe, infatti, il cervello a superare i problemi legati allo stress e collaborerebbe anche a mantenere attiva la memoria. Per questo motivo, quindi, sarebbe molto utile anche per gli anziani, ma non è tutto.

Pulirebbe le arterie e abbasserebbe il colesterolo

Come riferito da Humanitas Research Hospital, la vitamina B7 avrebbe buoni effetti anche sul sangue. Infatti, riuscirebbe anche a ridurre il colesterolo. Questo perché stimolerebbe la produzione di lecitina, la quale aiuterebbe a mantenere pulire le arterie. Ecco perché per abbassare il colesterolo e rinforzare il cervello sarebbe meglio consumare questi alimenti ricchi di vitamina B7.

Ecco quali sono gli alimenti in cui si trova la vitamina B7

La vitamina B7, dunque, avrebbe ottimi benefici sull’organismo. In particolare, possiamo trovarla all’interno di cereali integrali, agrumi (soprattutto nelle arance), in alcuni tipi di carne, come il fegato, ma anche nelle noci e nel lievito di birra. Inoltre, è possibile trovare questa vitamina anche nel tuorlo d’uovo.

A tal proposito, però, chi assume questi farmaci non dovrebbe mangiare uova per non compromettere la cura.