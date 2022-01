Quando le mode tornano dal passato viene sempre un po’ di nostalgia, ma anche tanta voglia di abbracciarle di nuovo. Forse ci ricordano un periodo particolare della nostra vita oppure facevano parte del nostro stile. Ne sono un valido esempio gli intramontabili orecchini XXL che arrivano direttamente dagli anni ’80 e che possiamo finalmente sfoggiare ancora.

Qualunque sia il motivo del ritorno di una moda, quando succede non si può far altro che provarla con gioia e un pizzico di nostalgia.

Nel 2022 spopolerà di nuovo, dopo qualche decennio, un’acconciatura che ha reso memorabili icone di bellezza come Brigitte Bardot.

Questa acconciatura spopolerà nel 2022 perché volumizza i capelli e sta bene dai 20 ai 60 anni

Il 2022 è l’anno del volume, che darà energia e movimento a ogni capigliatura. Originale e di tendenza, si può optare per un octopus cut, che permette di volumizzare i capelli e giocare sulle lunghezze. Su questo taglio, ma anche su un classico capello medio lungo, si può inoltre applicare del volume in più. Per farlo, possiamo finalmente tornare a cotonare i capelli.

I capelli cotonati sono infatti la nuova moda che arriva dagli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. La cotonatura può comprendere tutta la chioma o solo alcune ciocche, in acconciature raccolte o semi raccolte. Il trucco sta nel dosare bene il volume in base all’effetto che si vuole ottenere.

Prima di cotonare i capelli, lavarli, asciugarli e pettinarli con cura eliminando ogni nodo. Cominciare a dare volume già dall’asciugatura, facendola a testa in giù o con l’aiuto di un diffusore.

Come cotonare i capelli in un’acconciatura semi raccolta

Un’acconciatura moderna e perfetta da combinare con la cotonatura è un semi raccolto voluminoso sul davanti. Basta cotonare con un pettine i capelli sulla sommità del capo, pettinandoli dalla punta alla radice. Legarli portandoli indietro, lasciando gli altri sciolti e due ciocche libere davanti, ai lati del viso. Fissare l’acconciatura con un prodotto di styling come la lacca e pettinare delicatamente i capelli cotonati per perfezionare la forma. Fare attenzione a non affondare i dentini del pettine tra i capelli, ma ad aggiustarli solo in superficie.

La cotonatura può aiutare anche chi ha i capelli diradati e sottili per nascondere gli spazi vuoti con questa e altre 3 acconciature semplicissime. Inoltre, sta bene davvero su ogni viso e a ogni età, dai 20 ai 60 anni.

Questa acconciatura spopolerà nel 2022 perché volumizza la chioma portandoci indietro nel tempo, ma con un tocco di modernità.

Completare il look con un bellissimo paio di orecchini XXL anni ’80.