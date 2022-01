Scegliere il giusto taglio di capelli è fondamentale per sentirsi belle e a proprio agio. Quando finalmente si trova, poi ci si affeziona e si torna sempre sullo stesso. Tuttavia, a volte la voglia di cambiamento prevale e si chiede al parrucchiere qualcosa di diverso.

Molto richiesto anche dopo i 40 anni è questo taglio asimmetrico, sempre sofisticato e che sta bene su ogni viso. Molto popolari nel 2021 sono stati anche il bob e il pixie cut, che continueranno ad essere tra i più richiesti anche nel 2022.

Invece, per tenere i capelli lunghi, ma dandogli carattere e movimento, si può optare per il nuovissimo taglio a polpo.

Molte chiedono bob o pixie cut ma ecco perché nel 2022 tutte proveranno il polpo come taglio di capelli

Meglio non lasciarsi ingannare dal nome bizzarro, perché l’octopus cut, ovvero il taglio a polpo, è veramente ricercato e intrigante. Questo taglio arriva in origine dalla Corea e dal Giappone, per approdare anche qui diventando subito una nuova tendenza.

Consiste nel giocare sulle lunghezze della chioma a vari livelli. I capelli saranno più corti nello strato superiore e più lunghi sotto, ricordando con una certa fantasia i tentacoli di un polpo. Si avrà quindi una chioma movimentata grazie all’alternanza di volumi e lunghezze diverse.

Molte chiedono bob o pixie cut ma ecco perché nel 2022 tutte proveranno il polpo come taglio di capelli. Questo taglio è ottimo anche per alternare capelli lunghi e corti grazie alle acconciature. Per esempio, sarà più semplice far finta di avere i capelli corti senza tagliarli con un’acconciatura pronta in 15 minuti. Invece che arrotolare tutti i capelli verso l’interno, si potranno lasciare sciolti quelli più corti, legando e nascondendo solo le ciocche più lunghe.

Con quale colore combinare il taglio a polpo

Il taglio a polpo si può combinare con un colore altrettanto alla moda nel 2022. Più che un colore singolo, si tratta dello stile skunk, che prende il nome da un altro animale, ovvero la puzzola. Usando due tonalità in contrasto o simili tra loro, si potrà accentuare l’effetto di movimento creato dall’octopus cut. Le più giovani possono anche osare con ciocche dai colori accessi o nella parte alta o sulle lunghezze, per dare ancora più gioia al taglio.

Anche lo styling è importante, perché deve valorizzare il taglio senza appesantirlo. Quindi, preferire un’asciugatura mossa e sbarazzina.

Infine, è essenziale fare un mantenimento adeguato aggiustando le lunghezze dal parrucchiere man mano che i capelli crescono.