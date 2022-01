Invece del risotto per cena o pranzo proviamo a cucinare questi gnocchi cremosissimi e gustosi pronti in pochi minuti

I primi piatti sono da sempre i veri protagonisti della cucina mediterranea. Dalle regioni settentrionali a quelle meridionali non c’è zona rappresentata da un primo tradizionale.

Si tratta di piatti molto apprezzati e copiati a tutte le latitudini per la loro bontà e il loro sapore unico.

La pasta condita in mille modi diversi ma non solo, cannelloni, lasagne, risotti trasformano qualsiasi pasto in una festa.

Tra i primi più amati possiamo trovare gli gnocchi, un alimento che affonda le sue radici nell’antichità oggi preparato soprattutto con patate.

Per il condimento molto dipenderà dalla regione di riferimento, sanno trasformarsi in veri e propri piatti regionali.

Nelle zone del Nord Italia li possiamo trovare abbinati a diversi tipi di formaggi tra cui gorgonzola o la fontina. Per questo invece del risotto per cena o pranzo proviamo questa ricetta spaziale che piacerà a tutti.

Oggi si andrà alla scoperta di questi deliziosi gnocchi alla bava con noci e tre diverse varietà di formaggi.

Un piatto nutriente e buonissimo ma semplice da preparare e molto veloce dal momento che ci vorrà circa mezz’ora.

Ingredienti:

1 kg di gnocchi di patate;

300 ml di latte;

250 grammi di fontina;

150 grammi di gorgonzola;

100 grammi di toma;

60 grammi di formaggio grattugiato;

noci, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Prendere un pentolino dai bordi alti in cui verrà fatto scaldare il latte a fiamma moderata. Nel frattempo si consiglia di rimuovere la crosta a tutti i formaggi prima di tagliarli a pezzettini.

I formaggi andranno uniti al latte caldo aggiungendoli lentamente e continuando a mescolare con un cucchiaio in legno o una frusta.

Continuare a mescolare fino a quando il composto non risulterà cremoso e omogeneo, senza grumi.

Prendere un’altra pentola da riempire di acqua, aggiungere un pizzico di sale e portare a bollore prima di buttare gli gnocchi.

Ci vorranno pochissimi minuti per farli cuocere, in poco tempo li si vedrà salire a galla. Quello sarà il momento per scolarli e sistemarli in un contenitore adatto.

Versarci sopra molto lentamente la crema di gorgonzola, fontina e toma sempre mescolando. Da ultimo sarà perfetto procedere con una spolverata di pepe nero e di formaggio grattugiato.

Prima di servire aggiungere qualche gheriglio di noce per dare maggior contrasto al sapore di questi gnocchi. I gherigli potranno essere inseriti interi o precedentemente spezzettati a seconda del proprio gusto personale.

Gli gnocchi così preparati potranno essere consumati immediatamente o conservati in frigorifero per un giorno.

Potranno essere riscaldati in una pentola antiaderente il giorno successivo, saranno ancora buonissimi.