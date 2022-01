Ecco come riciclare le carte di credito smagnetizzate utilizzando 3 idee semplici e furbe

Al giorno d’oggi tutti noi possediamo almeno un bancomat, una carta di credito o anche solo una tessera fedeltà di qualche negozio che spesso visitiamo. Questi fantastici e utilissimi oggetti, che ci hanno permesso di semplificarci la vita, sono però un enorme spreco data la loro vita generalmente molto breve.

Infatti questi, nonostante siano estremamente resistenti, hanno una scadenza che li rende inutilizzabili in soli due anni. Se solo pensiamo che ognuno di noi ne possiede almeno una, ci possiamo rendere subito conto della quantità di materiale che viene continuamente buttato. Ma perché invece non riciclarlo direttamente in casa? Allora ecco come riciclare le carte di credito smagnetizzate.

Due idee davvero semplici e veloci

Una prima interessante idea per riutilizzare una carta scaduta o smagnetizzata è quella di prenderla e trasformarla in un simpatico segnalibro. Certo, per ottenere lo stesso risultato basterebbe semplicemente posizionarla tra una pagina e l’altra senza grandi modifiche. Se però vogliamo evitare che scivoli via al primo movimento brusco facendoci perdere il segno della pagina, basteranno giusto un paio di forbici. Pratichiamo quindi due tagli simmetrici ai lati della carta presso i lati più lunghi del rettangolo. Fatto questo, facciamo due altri piccoli tagli sulle estremità in modo da dare alla lingua centrale una forma più appuntita e smussata. Come risultato avremo un pratico segnalibro che potremmo inserire nel libro in modo da pinzare la pagina scelta senza paura che scivoli via.

Un’altra idea potrebbe invece essere quella di usare una tessera forata in tre punti per tenere sempre ordinati gli auricolari. Basterà praticare un foro centrale sul lato della tessera e due fori, uno a destra e uno a sinistra, sull’altro lato usando una perforatrice da ufficio. Fatto questo, pratichiamo dei piccoli tagli partendo dal bordo fino ai due fori laterali e il gioco sarà fatto. Inseriamo quindi l’estremità con il jack all’interno del foro singolo, arrotoliamo il filo attorno alla tessera e infine blocchiamo i due auricolari nei buchi vicini.

Ecco come riciclare le carte di credito smagnetizzate utilizzando 3 idee semplici e furbe

Oppure potremo anche usare le vecchie carte per creare dei gioielli personalizzati spendendo davvero poco. Ad esempio, per creare una collana unica basterà ritagliare il nostro nome stampato sulla parte bassa della carta e praticare dei piccoli fori sui lati. Attacchiamoci poi una catenina facendo passare degli occhielli nei fori e avremo ottenuto una bellissima collana con targhetta nuova e originale.

